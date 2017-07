Henri Anier jätkas Eesti vutimeeste invasiooni Soome

«Veikkausliiga täienes kõva profiiliga ründajaga. Oleme jälginud Henrit juba mitu aastat, aga koostööks polnud varem võimalusi. Tegu on Eesti koondise esiründajaga, seega olen ootusrikas. Henri on võimas, töökas ja hea võimaluste realiseerija,» sõnas FC Lahti peatreener Toni Korkeakunnas klubi kodulehele.

«Otsisin uut klubi ja teadsin, et Lahti on mõnda aega minu vastu huvi tundnud. See oli huvitav variant, ootan innuga mänge ja soovime meistrivõistlused võimalikult hea kohaga lõpetada. Sõpradelt olen kuulnud, et Veikkausliiga on väga tasavägine,» sõnas Anier.

Viimasel paaril aastal regulaarse mänguajaga kimpus olnud ründaja märkis, et Soomes peaks see vajakajäämine kindlasti paranema. «Minu jaoks on tähtis, et saaksin mängida, lüüa väravaid ja jalgpalli nautida. FC Lahtil oli konkreetne huvi ja pikem leping annab meeldiva kindlustunde. Eelmised paar aastat pole läinud nii, nagu tahtsin, aga praegu on tunne küll väga positiivne!»

1996. aastal asutatud FC Lahti ajaloo parimad tulemused on 2008. ja 2015. aastal võidetud Soome meistrivõistluste pronksmedalid. Eelmisel aastal lõpetati kõrgliiga viienda kohaga, aga praegu ollakse tabelis kolmandad.

Anier oli vabaagent pärast lahkumist Šotimaa kõrgliigas kevadel välja kukkunud Inverness Caledonian Thistle’ist. FC Lahti on 38-kordse internatsionaali profikarjääri kümnes töökoht.

Ühtlasi saab Anierist seitsmes Soome kõrgliigas mängiv Eesti jalgpallur. Ees ootavad Markus Jürgenson ja Marko Meerits (Vaasa Palloseura), Mihkel Aksalu (Seinäjoki JK), Marek Kaljumäe (PS Kemi), Ats Purje (Kuopio Palloseura), Andreas Vaikla (Mariehamn), kusjuures kõik peale Aksalu siirdusid sinna 2017. aastal.

INFOKAST

Henri Anier

Sündinud: 17. detsembril 1990. aastal.

Positsioon: ründaja.

Klubikarjäär: FC Flora (2008–11), Stavangeri Viking (2011–13), Fredrikstad (2013), Motherwell (2013–14), Aue Erzgebirge (2013), Dundee United (2015–16), Hibernian (2015–16), Kalmar (2016), Inverness CT (2017), FC Lahti (2017–...).

Koondisekarjäär: 38 A-maavõistlust, 7 väravat.

Saavutused: Eesti meister 2010, 2011, Šotimaa MV hõbe 2014.