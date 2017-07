Ekspordikasvu on toonud kõva töö ja soodsad ajad

Eesti kaubad on nõutud peamiselt lähiriikides. Kõige rohkem eksporditi maikuus Soome (16 protsenti Eesti koguekspordist), Rootsi (14 protsenti) ja Lätti (9 protsenti).

Seda kinnitas ka ettevõtte Kodumajad nõukogu esimees Lembit Lump, kes ütles tagasihoidlikult, et neil on läinud hästi. «Kui vaatame eelmise aasta arvude pealt müügitulu, võrrelduna aasta varasemaga, siis on tõus olnud 16 või isegi 17 protsenti. Nii et on tõusnud küll.»

Kodumaja põhitegevus on kõrge kvaliteediga puitkarkassehitiste projekteerimine ja ehitamine tehases toodetud elementidest. Ettevõte ongi peamiselt orienteeritud ekspordile. Tänavu mais viisid nad Eestist välja puitu ja puittooteid 24 miljoni euro väärtuses.

Tõusu põhjusena toob Lump esile ettevõtte kõva töö ja turgude aktiivsuse. «Tuleb lihtsalt olukorda kasutada, pole mingit võluvitsa. Tavaline rutiinne töötegemine,» ütles Lump. Kodumajad eksportis nii möödunud kui ka käimasoleval aastal kõige rohkem Norrasse ja Rootsi.

Kuigi need kaks riiki on juba pikalt puitmajatootja põhiturud, on ettevõttel ambitsiooni ka mujale jõuda. «Aga kõike korraga ei saa. Praegu pingutame selle nimel, et meie Rootsi turu osakaal kasvaks. Kui saavutame seal eesmärgid, eks siis vaatame riskide hajutamise mõttes ka kuhugi, näiteks Soome või Taani poole,» lausus Lump.

Ekspordi kasvu kinnitas ka elektrimootoreid, elektrikilpe ja muid elektriseadmeid valmistav ettevõte Konesko. Erinevalt Kodumajast ei tulene Konesko tõus mitte heast müügitööst, vaid lepinguliste partnerite suuremast nõudlusest nende toodangu järele.

«Meil on ekspordimahu kasv kuskil kümne protsendi juures. Kodumaale ei tee keegi midagi peaaegu, 90 protsenti läheb välja,» sõnas Konesko mootoritehase juht Mihkel Puumets. Konesko toodangust läheb üle 60 protsendi Soome, kuid eksporditakse ka teistesse riikidesse üle maailma. Näiteks Hiinasse, Ameerikasse, Saksamaale ja Itaaliasse.

Statistikaameti andmetel suurenes elektriseadmete eksport Eestist enim just Saksamaale. Näiteks kommunikatsiooniseadmeid viidi välja kokku 43 miljoni euro väärtuses, mida on siiski mõnevõrra vähem kui eelmise aasta mais.

Mais kõige enam kasvanud eksporttoodete kategooria ehk mineraalsete toodete müügiga tegeleb Eestis näiteks riigi omanduses olev energiaettevõte Eesti Energia. Nende sõnul on olukord turul praegu soodne.

Ettevõtte juhatuse liige Andri Avila ütles, et alates möödunud aasta juulist on põlevkivitööstus töötanud peaaegu täisvõimsusel. «Hinnad energiaturgudel on tootmist soosinud ja oleme enda õlitehased ja elektrijaamad täielikult koormanud,» lausus ta.

Kuigi täpsemaid tulemusi Eesti Energia enne kuu lõppu avaldada ei saa, võib 2017. aasta esimest kvartalit mulluse sama ajaga võrreldes öelda, et märgatavalt on suurenenud nii elektri- kui ka õlitoodang.

«Samuti kasvasid aastavõrdluses õli turuhinnad,» sõnas Avila. Küll aga lisas ta, et võrdlusbaas on ka suhteliselt nõrk, sest 2016. aasta alguses olid õli maailmaturuhinnad erakordselt madalad.

Statistikaameti andmetel eksporditi enim mineraalseid tooteid (sh mootorikütust) Kanadasse ja Saudi Araabiasse (sh põlevkiviõli). Mineraalseid saadusi läks Eestis maikuus välja 53 miljoni euro väärtuses.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas mais 72 protsenti kogu ekspordist. Eesti päritolu kaupade väljavedu kasvas mais 12 protsenti ja teistest riikidest Eestisse toodud kaupade eksport 25 protsenti. Eesti päritolu kaupade ekspordi kasvu mõjutas enim mineraalsete toodete (sh põlevkivikütteõli, elektrienergia), puidu ja puittoodete (sh okaspuidust saematerjal, puidugraanulid), põllumajandussaaduste ja toidukaupade (sh teravili) ning mitmesuguste tööstustoodete (sh mööbel ja puitmajad) väljaveo suurenemine.

2017. aasta mais kasvas väliskaubanduse ekspordi mahuindeks võrreldes möödunud aasta sama ajaga ühe protsendi võrra ja impordi mahuindeks 11 protsendi võrra.