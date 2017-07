Vendelin tahab reformida kaubandust

Meedia ja meelelahutuse valdkonnas tegutsenud 42-aastane Vendelin ostis 20 protsenti ühest Eesti suurimast valdusfirmast MM Grupp OÜ, mis varem kuulus täielikult Margus Linnamäele. MM Grupi tuntuimad kaubamärgid on hulgimüügiettevõte Magnum Medical, ravimite jaemüügikett Apotheka, lemmikloomakeskus PetCity, aga ka meediakontsern Eesti Meedia, kuhu kuulub Postimees.

Küsimuse peale, missugune tema roll hiidettevõttes olema hakkab, ütles Vendelin alustuseks, et ajakirjandusliku sisuga ta kindlasti otseselt tegelema ei hakka. «Selles osas on meie käsitlus Margus Linnamäega üks: ajakirjandus ja muud ärid peavad olema lahus.» Mis aga puudutab Eesti Meedia ASi ärilahenduse aspekte, siis seal lubab Vendelin anda vajadusel kindlasti oma panuse, et juba ette võetud plaanid maksimaalselt õnnestuksid.

Eeskätt hakkab Vendelin MM Grupis üles ehitama nüüdisaegset jae- ja online-kaubanduse äri. «Lähima viie aasta jooksul hakkab jaemüügi ja kaubanduskeskuste äri põhjalikult muutuma. Paljud kontseptsioonid, mida ollakse harjunud kaubanduskeskustes nägema, kaovad sootuks ja asemele tulevad uued, nüüdisaegsemad lahendused, mida klient ootab nii füüsilisel kujul kui ka online’is,» rääkis ta. Missuguseid uus lahendusi lähitulevikus oodata võib, Vendelin täpsustada ei soovinud.

MM Grupi suuromanik Margus Linnamäe kommenteeris tehingut nii: «Senine koostöö Ivar Vendeliniga on osutunud väga viljakaks ning arvestades meie grupi uusi ja innovaatilisi plaane jae- ja online-kaubanduse valdkonnas on mul hea meel, et õnnestus gruppi kaasata strateegilise vaatega partner.»

Vendelin ütles samuti, et koostöö Apollo raamatukaupluste arendamisel on kulgenud suurepäraselt. «Loodan, et saan nüüd oma teadmisi ja kogemusi panustada veelgi laiemal pinnasel,» rääkis ettevõtja.

Tehingu maksumust ja muid üksikasju Vendelin kommenteerima ei soostunud: «Mis puudutab tehingut ja kõike sellega seonduvat, siis nagu koos Margus Linnamäega teavitasime, on see informatsioon konfidentsiaalne. Ma arvan, et MM Grupp on unikaalne kontsern, millel on Baltimaades väga head võimalused tekitada sünergia meelelahutuse, meedia ja kaubanduse vahel.»

2004. aastal müüs Ivar Vendelin oma ettevõtte, filmilaenutusketi Videoplanet Soome Sanoma kontsernile, kus ta ka ise kuni 2012. aastani töötas, vastutades Sanoma Balti riikide ja Ukraina jaeäride eest. Sinna alla kuulusid ka Forum Cinemas, Apollo raamatukauplused, R-Kioskid ning muud ärid.

Vendelin otsustas 2012. aastal Apollo kauplused tagasi osta ning arendada sellest välja uue suure meelelahutusettevõtte. Praeguseks on Apollost saanud meelelahutusgrupp, kuhu kuulub 15 raamatukauplust, üks Balti riikide suuremaid e-poode, viis kinokeskust ja kiiresti kasvav Blenderi kohvikute võrgustik.

Apollo Grupis töötab umbes 700 inimest. Selle aasta ennustatav käive on ligikaudu 52 miljonit eurot. Apollost 50 protsenti kuulub MM Gruppi.

Lisaks on Vendelini omanduses ettevõte Mirrow Institute ja selle alla kuuluvad Sõbra spordihall, Sääse Arendus OÜ ja Asian Food OÜ. Samuti on Vendelin OÜ VK Food omanik.