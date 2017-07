Maailma kergejõustiku kümme tegijat hooajal 2017

-Juba hooaja avavõistlusel Dohas viimase 20 aasta vägevaima odakaare eest hoolitsenud ja maailma läbi aegade teise tulemuse 93.90 visanud sakslane Thomas Röhler pole kätt lõdvaks lasknud. Tõsi, üleeile tuli kodustel meistrivõistlustel vastu võtta kaotus Johannes Vetterile ja hooaja kehvim tulemus 85.27, kuid Röhler ise tunnistas, et oli võistlusturneest hetkeks väsinud. «Arvatavasti püsib ta sellises hoos hooaja lõpuni,» arvab ka Eesti hooaja edetabelijuht, juba kaheksal võistlusel järjest oda üle 80 meetri visanud Magnus Kirt. Sakslane ihkab tulevikus ka eriti maagilise piiri, 100 m ületamist!

Thomas Röhler / Julia Rahn/imago/Pressefoto Baumann

-Eesti kettaheitja Gerd Kanteri olümpiavõitjaks vorminud Vesteinn Hafsteinssoni õpilane Daniel Stahl on näidanud tänavu järjepanu tippklassist heiteid. Rootslase nimel on kümnest hooaja parimast tulemusest viis (heited üle 68 meetri) ja tema isiklik rekord 71.29 on järgmise mehe, jamaicalase Fredrik Dacresi omast parem suisa kahe ja poole meetriga. Hiljuti Londonis peetud Teemantliiga etapil sai Stahl Dacresi ja belglase Philip Milanovi ees aga napi võidu, heites 66.73.

-Kui on keegi, kes suudab karjääri viimast võistlust tegevale Usain Boltile puru silma ajada, on see kanadalane Andre de Grasse. 22-aastane sprinter jooksis Stockholmi Teemantliiga etapil tuule toel maailmarekordile lähedase aja 9,69 ja tänas seejuures Bolti, kes teda hooaja eel kannustas. «Temaga on alati tore rääkida. Ta on ikkagi mitmekordne olümpiavõitja ja see on midagi, mida tahan minagi kunagi saavutada.»

Andre De Grasse /PA Images

-Boltile soovib kandu näidata ka 21-aastane Christian Coleman, kes jooksis juunis maailma hooaja edetabeli parimaks ajaks määrustepärastes tingimustes 9,82. MMil teeb ta kaasa vaid 100 meetri jooksus, sest on tänavu teinud juba 48 starti (!), mida on rohkem kui Usain Boltil, Justin Gatlinil ja De Grasse’il kolme peale kokku.

-Rahvusvahelise kergejõustikuliidu eriloaga võistlev Venemaa kõrgushüppaja Maria Lasitskene on sel hooajal võitnud 16 võistlust järjest, seejuures proovis ta Lausanne’i Teemantliiga etapil maailmarekordit 2.10, kuid ebaõnnestus. Ometi pole nii kõrgele kui Lasitskene võidutulemus 2.06 suutnud ükski naine kerkida juba neli aastat.

-Kui Grit Šadeiko püstitas Götzise mitmevõistlusel Eesti rekordi 6280 punkti, siis belglanna Nafissatou Thiam flirtis suuremate summadega. Götzises püstitas Rio olümpiavõitja viis isiklikku tippmarki ja kogus seitsme alaga rekordilised 7013 punkti, millega jäi vaid 29 silma kaugusele oma iidoli Carolina Klüfti 2007. aastal püstitatud Euroopa rekordist. 22-aastase Thiami lemmikud on hüppealad ja ka pärast Götzist on ta näidanud head vormi: üleeile sai ta kaugushüppes kirja 6.49.

Nafissatou Thiam / AFP PHOTO

-Maailma hooaja edetabelis kolm parimat aega jooksnud Jamaica tõkkejooksja Omar McLeod ründas ka maailmarekordit, kuid jäi kodustel meistrivõistlustel sellest veel kümnendiku kaugusele. Aeg 12,90 oli 22-aastasele tõkkesprinterile endalegi üllatus. «Treener rääkis, et iga kord, kui keegi minult maailmarekordi kohta eelmisel aastal päris, ehmusin ma ära. Ei teagi, miks. Siiski on treener mind jälle tõkkeid armastama pannud. Nüüd vastan maailmarekordit puudutavatele küsimustele: jah, ma teen selle ära!»

-Juuni lõpus 20. mehena teivashüppe kuuemeetriklubiga liitunud ameeriklane Sam Kendricks andis MMi eel märku, et pikalt teivashüpet valitsenud maailmarekordimees, kuid veel MM-kullata Renaud Lavillenie võib ka tänavu tiitlist suu puhtaks pühkida. «Ma olen lihtsalt väga hea!» teatas Kendricks USA Todayle.

Sam Kendricks / AFP PHOTO

-Noorus on ilus aeg! Kui mai lõpus sai 16-aastasest Norra talendist Jakob Ingebrigtsenist kõigi aegade noorim jooksja, kes läbinud miili neljast minutist kiiremini (3.58,07), siis üleeile ületas noormees 3000 m takistusjooksus kolme sekundiga 40 aastat vana Euroopa U-20 rekordi (uus mark 8.26,81.). Noormees loodab sellega startida ka Londonis.