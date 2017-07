President külastas skautide kärajaid

President Kaljulaid väisas kolmandal laagripäeval Tagametsa tekkinud omaette tsivilisatsiooni, kus ligi 500 inimest veedavad nädala pea olematu mobiili- ja internetileviga paigas. «See laager on mõnusalt vaba, metsik ja heas mõttes organiseerimata – on oluline, et asjad ei oleks liiga ära korraldatud ja laagrilised tunneksid end üksteisega siin vabas looduses väga hästi,» lausus Kaljulaid.

Laagriline Andrei Bandurevski on olnud skaut seitse aastat, presidendiga skautluse üle arutlemine oli talle aga uus kogemus. «Kaljulaidil olid väga head mõtted, ta saab aru, et skautlus on Eestile väga oluline, ja ma loodan, et ta teeb selle toetuseks kõikvõimaliku,» ütles ta. «Temaga ei tekkinud arutelus sellist tunnet, et ta on presidendina meist, skautidest ja lastest peajagu üle.»