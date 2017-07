Aab teeb ERMi vana maja kohta peagi otsuse

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) nõukogu otsustas eelmisel nädalal, et ERMi endise näitusemaja müügiks tuleb korraldada uus enampakkumine või müüa hoone otsustuskorras Tartu linnale. Siiski peab kahe väljapakutud variandi vahel valima minister Aab.

Et Aab on ministriametis olnud napilt kuu aega, pole ta end veel teemaga põhjalikult kurssi viia jõudnud. «Ma küsin veel Tartu linnalt, mis plaanid neil hoonega täpsemalt on, ning viin end eelnevate protsessidega kurssi ja siis langetan otsuse,» selgitas ta.

Kuigi täpset kuupäeva, mil otsus võiks sündida, Aab veel öelda ei osanud, lubas ta, et see juhtub kuu aja jooksul.

Käesoleva aasta alguses kuulutas RKAS välja enampakkumise, mille käigus pakkus kõrgemat hinda korporatsioon Sakala, nõustudes maja eest maksma 610 000 eurot. Tartu linna kõige suurem pakkumine oli 500 000 eurot.