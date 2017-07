Rene Mandri: Sagani eemaldamine oli täiesti alusetu

«Dramaatilisust on olnud päris palju,» tunnistab 33-aastane Mandri alustuseks telefoniintervjuus Postimehele. Kui siinkirjutaja küsib senise tuuri tipphetkede kohta, siis läheb jutt kiirelt neljanda etapi sprindifinišis toimunud kukkumisele, mille tagajärjel otsustasid võistluse kohtunikud pärast videote ülevaatamist käimasolevalt tuurilt eemaldada valitseva maanteesõidu maailmameistri Peter Sagani (Bora-Hansgrohe), kes põrkas enne lõpujoont 57-kilomeetrise tunnikiiruse juures kokku sprindiässa Mark Cavendishiga (Dimension Data). Viimane maandus rajapiirdesse ning seejärel vastu asfalti, murdes abaluu, mis tähendas tuuri katkestamist.

«Peter Sagan eemaldati täiesti alusetult. Iga ekspert saab aru, et kohtunikud tegid vale otsuse. Samas näitab see, et nad ei suuda kiires olukorras õigesti reageerida,» tõdeb Mandri. «Tour de France kaotab sellest palju, kuna Saganiga käib kaasas suur publikuhuvi.» Samal nõul on ka tuuril karjääri jooksul neli etappi võitnud Kirsipuu, kelle sõnul ei mõju «rattamaailma suurima klouni» eemaldamine võistlustele hästi. «Kindlasti tegid kohtunikud ebapädeva otsuse. Oleks võinud aegluubis tähelepanelikumalt vaadata,» räägib Kirsipuu.

Peter Sagani (vasakul) ja Mark Cavendishi juhtum, kust nähtub, et neist esimene lööb teist küünarnukiga. Tegelikult oli Cavendish kukkumas juba enne küünarnukihoopi / Kuvatõmmis/Tour de France

Mandri möönab, et niivõrd suure mastaabiga jalgrattavõistlusel nagu Tour de France tuleb paratamatult ette kukkumisi ja seda ka soosikute seas. Nii on pidanud suurtest nimedest juba võistluse pooleli jätma nii 37-aastane vanameister Alejandro Valverde (Movistar), üldarvestuse teiselt kohalt rangluu murdnud Geraint Thomas (Sky) kui ka samuti ränga kukkumise tulemusena rang- ja vaagnaluud mõrastanud endine Sky rattur Richie Porte (BMC).

«Tour de France’il suurvfavoriidid ikka kukuvad. Kui minnakse riske võtma, siis sellised asjad juhtuvad,» räägib Mandri, kes toob koos Kirsipuuga välja ka täpsema kukkumiste põhjuse ehk libedad teeolud. «Alates teisest etapist muutusid olud libedaks,» viitab Kirsipuu teedele langenud õietolmule.

Kuivõrd tuuri juhib kolmekordne tiitlikaitsjast britt Chris Froome (Sky), kellele järgnevad 18-sekundilise kaotusega itaallane Fabio Aru (Astana) ja 51 sekundit liidrile kaotav prantslane Romain Bardet (AG2R), siis kas Froome’i järjekordset triumfi võib miski ohustada? «Froome on praegu väga heas vormis, kuid ka tema on varem kukkunud ning samuti võib ta halval päeval parimatele kaotada kahe kuni kolme minutiga,» tunnistab Mandri. Ehkki peamiseks vastaseks oleks eestlase sõnul 32-aastasele Froome’ile võinud olla endine meeskonnakaaslane Porte, pidi viimane paraku pühapäeval kukkumise tagajärjel edasisest võistlemisest loobuma.

Samas ei saa kindlasti veel maha matta ka Aru ega Bardet’ võimalusi. «Nad on ründavad ja tehnilised ning pakuvad kindlasti Froome’ile peavalu. Kui Sky meeskonnal on nüüd mehi vähem, siis võib neil kindlasti võimalus olla,» tõdeb Mandri. «Ühel päeval alles nägime, kuidas Aru Froome’il eest ära sõitis,» viitab Kirsipuu viiendale etapile, kus Astana rattur Aru spurtis lõputõusul kõigi konkurentide üllatuseks ja sai kirja etapivõidu, edestades Froome’i 20 sekundiga.

Kuna terve Tour de France koosneb 21 etapist, ootab õige võidusõit alles ees. «Järske mägesid pole veel olnud ja õige tuur kogub alles hoogu. Raskemad etapid on veel ees ja viimane nädal tuleb kindlasti raske,» tunnistab Kirsipuu.

Täna on tuuril kavas 178 km pikkune üsna tasasel maal sõidetav etapp.