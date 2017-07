Ernits: Olga ja Oudekki pole viimast sõna öelnud

- Kas Olga Ivanoval ja Oudekki Loonel on keeruline Keskerakonna fraktsiooni jääda?

Ei, miks? Koalitsioonis on praegu 54 häält ja iga hääl on kullahinnaga eriti hetkel, kui ebastabiilsus valitsuse kõige väiksema partneri Isamaa ja Res Publica Liidu sees on ilmselge, laviin on hakanud vallanduma. Kaks kõrgemat ohvitseri lahkusid ja nii palju kui mina tean, siis mitu järgmist valmistub.

Jüri Ratas on öelnud, et tema pole see mees, kes hakkaks vähemusvalitsust juhtima. Tegelikult on iga saadik ja hääl äärmiselt olulise kaaluga. Arvestades seda reaalsust, ei hakka keegi lahmima, et kasi nüüd fraktsioonist minema. Jüri teeb kindlasti kõik, et need 54 häält peaksid. Aga kui inimene ikkagi otsustab, et tema inimlik mõõt on täis, siis jah, teatud meelituste-lubadustega saab teda kinni hoida, aga uks ei sulgu nende ees ikkagi.

- Kas Savisaare nimekiri pigem tuleb või mitte?

Kui ma sügisel koalitsiooni loomise ajal rääkisin, et selline mõte on täiesti reaalne, siis öeldi, et soovin end lihtsalt tähtsaks teha ja jutustan edasi unenägusid. Aga rääkisin seda, mida kuulsin mitu korda otseallikast. Nüüd on pool aastat mööda läinud ja vahepeal varjusurmas olnud idee on reaalsus. Mis ma soovin öelda – see plaan on olnud õhus juba väga pikka aega.

Varjusurmast elule ärkas plaan siis, kui kolm laibaarsti tegid Edgari tervisest teise ekspertiisi ja otsustasid, et Savisaar oma kuue raske tõve ja tohutu pika haigustelooga võib kohtusse minna küll. Enne seda oli arstide kolleegium teinud vastupidise otsuse. Mäletan, kui kohtuekspertiisi instituudi direktor Üllar Lanno, kes on muuseas Reformierakonna liige, ütles, et ekspertiisiks kulub kuus-seitse kuud. Lõpuks kulus vaid poolteist kuud.

Praegu on oluline mõista, et see ekspertiis oli väga tähtis murdepunkt. Edgar vaatas, et kui ma kõlban iga nädal kohtus käima, siis miks ei saa ma valimistele minna. Ja kui su nimi ja bränd on tugevad, siis ei peagi ise iga korteri ukse taha jooksma. Seda peavad tegema algajad, aga temasuurused poliitikud mitte. Ei pea isegi plakatit välja panema, sest kohtuprotsess annab võimaluse teha täiesti tasuta kampaaniat. Kõik kaamerad, kõik mikrofonid, kõik ajakirjanikud on kohal. Iga sõna rebitakse ja tiražeeritakse.

Need kaks asja olid määravad, et otsustada, miks mitte valimistele tulla. Ja Edgar on nii suur võitleja, et pole vahet, kui vana oled või kas on üks või kaks jalga. Kui mõistus selge ja adrenaliin tuleb soontesse, siis tuleb minna.

- Nii et nimekiri pigem tuleb?

Kordan, et selle juured on sügavad ja idee piisavalt vana. Küsimus on praegu selles, kas on veel inimesi, kes kaasa tulevad. Edgar on alati tahtnud valimistele minna. Kolmest õest üks muutis suveööl meelt, kaks teist õde jäid pika ninaga, olid šokis, ehk et nüüd tuleb vaadata, mida nemad ja sajapealine nimekiri ette võtavad. Kui Olga Prantsusmaalt tagasi tuleb, võtab ta oma meeskonna kindlasti kokku.