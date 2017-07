Rahumaa lubab kvaliteetset, klassikalist ja suurematele numbritele mõeldud aluspesu

Olukord on teine õmbluses, kus tööjõu maksumus on märkimisväärne. Kuid meie lähedal asub suur idaturg, kus tööjõu maksumus on ikkagi väga madal. Valgevenes ja Ukrainas, kus majanduskasv on Hiinaga võrreldes väga madal, jääb õmblustöö ka tulevikus väga odavaks võrreldes Hiina ja Kagu-Aasiaga.

-See Saksa firma, mille ostsite, oli kunagi perefirma?

Kunagi oli see tõepoolest perefirma, Palero investeerimisfond ostis selle ära ligi kaks ja pool aastat tagasi. Tegemist on Münchenis asuva erakapitalifondiga, mis teeb tavapärasest väiksemaid tööstustehinguid. Nad leidsid, et Felina läheb meie puhul õigetesse kätesse, et me pole finantsostja ja toome ettevõttesse lisandväärtust.

Palero on ettevõttes oma profiilist tulenevaid muudatusi läbi viinud, hoidnud kokku kulusid. Ettevõte saavutas kasumlikkuse ja nüüd on meie eesmärgiks kasv. Felinal on maailmas üle 6500 müügipunkti. Kindlasti on vaja välja arendada netikaubanduse pool, kus näeme suurt kasvu.

Peame laienema uutele turgudele. Inglismaa on väga konkurentsitihe, kuid meie tooted sobivad sinna väga hästi: kvaliteetne, klassikaline ja fookus suurematele suurustele.

-Ettevõtte käive oli 2010. aastal 45 miljonit eurot, nüüd 41 miljonit. Miks käive kukkus?

Palero lõpetas ära kahjumlike brändide tootmise. Ettevõte tegi enne müüki uue brändi Unusual, mis oligi ebatavaline samm, osutus kahjumlikuks ja selle tegemine lõpetati ära.

-Millistele hinna- ja tarbijaklassidele orienteerute?

Massiturg tähendab 30-euroseid komplekte. Felina komplekt maksab 70–80 eurot, tänu millele saame lubada ka kvaliteetsemaid materjale.

-Kuidas kavatsete laieneda?

Kasvuplaanid seostuvad nii tootmismahtude suurendamise kui ka brändide ostmisega. Hoiame silmad lahti ja soovime Felinaga analoogilisi oste teha. Vaatame praegu kolme-nelja sarnast tehingut läbi.

Turg on väga killustunud. Kui vaadata, et H&Mil on oma koduturul viis protsenti turuosa. Osad jäävad väga väikseks, sest tarbijad ei soovi ühtmoodi riides käia. Kuid turg on hakanud kasvama kaks-kolm protsenti aastas, sest inimestel läheb paremini ja nad on hakanud rohkem teenima.

-Miks te emiteerite Saksa firma ostmiseks võlakirju 12-protsendilise intressiga, mis mõjub väga räigena?

Võlakiri on vaid üks osa ja tegelikult me finantseerime peamiselt pangalaenuga. Üks kolmandik sellest summast tuli võlakirjaga. Kaalutud keskmine tuleb ligi seitse protsenti.

-Ka see on väga kõrge protsent. Mis on selle äri suuremad riskid, mis intressid nii kõrgeks ajavad?

Nii see praegu on, sest Balti riikides on praegu finantseerimise võimalused piiratud. Kui kogu äri oleks ühes riigis, oleks saanud selle nelja protsendiga finantseerida. Praegu aga eri pooled ei tunnustanud teise riigi tagatisi. Töötame selle nimel, et finantseerimist odavamaks teha. Muu hulgas on tulevikus plaanis ka börsile minna.

Me ei leidnud nii kiiresti õiget finantseerijat, kes oleks rahul ühtaegu nii Saksamaa kui ka Balti riikide tagatistega. Rootsi pangad arvasid, et Baltikum on riskantne ja Saksamaa kohta ei teadnud nad üldse midagi. Saksamaa pangad ei julge üldse Balti riikidesse tulla. Pidime kuu aega tegema tööd selle nimel, et sakslased aru saadaksid, et Läti on ka riik. Kui vaadata kogu seda võlakoormust, siis arvestades tagatisi ja kassavoogu, pole see kõrge.