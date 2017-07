Tšetšeen Salauddin kaitses Eesti suursaadikut

Juulis 49-aastaseks saav Islamov juhtis Venemaa ühe suurima tiraažiga ajalehe Argumentõ i Faktõ (AiF) pressikeskust Moskvas. 2. mail 2007 andis Kaljurand seal pressikonverentsi, mis algas Kremli-meelsete noorteliikumiste seninägematu kallaletungiga Eesti diplomaatidele. Suuresti tänu Islamovi kiirele tegutsemisele pääses Eesti saadik terve nahaga.

Postimehel õnnestus kodumaale Tšetšeeniasse kolinud Islamov Groznõist lõpuks üles leida. Edasi räägib ta ise – tšetšeenide kombe kohaselt austuse märgiks eesnime pidi.

Tegelased

– Eesti saatkonna politseinik ja suursaadiku ihukaitsja Urmas Popp Jakimenko – suurima Kremli-meelse noorteliikumise Naši juht Vassili Jakimenko, kes algatas ja organiseeris pronkssõduri teisaldamist ajendina kasutades Eesti saatkonna piiramise, mis kestis nädal aega.

Salauddin Islamov / Erakogu

Pressikeskuse juhina pidin otsima huvitavaid teemasid ürituste jaoks. Kui algasid sündmused [Eesti] saatkonna ümber, tekkis mul selle vastu huvi. Eesti huvitas mind juba sellest ajast, kui Džohhar Dudajev sealt tagasi tuli ja me võtsime 1990ndate algul pidevalt vastu delegatsioone Eestist. (Peab silmas Tartus Nõukogude pommituslennukite polku juhtinud kindral Dudajevi kutsumist Tšetšeenia juhiks, Islamov töötas toona Tšetšeenia võimustruktuurides – J. P.)

Helistasin saatkonda, nad haarasid mu ettepanekust kohe kinni. Tutvusin Franekiga, kes ütles, et pole probleemi, teeme ära. Tegime esimese pressikonverentsi aprillis. See läks rahulikult, suurt vastukaja sellele polnud.

Teise, 2. mai pressikonverentsi eel helistas Franek juba ise ja küsis, kas saab. Ma vastasin, et rõõmuga, täiskäik edasi! Tõsi, ta hoiatas mind, et nad tahtsid algul teha seda RIA Novostis [Vene valitsuse meediaagentuur], kellega oli juba kokkulepe, mis öeldi viimasel hetkel üles. See on Vene meedia pressikeskuste jaoks tüüpiline: nad hoiavad newsmaker’id lühikese rihma otsas, et viimasel hetkel pressikonverents ära öelda ja plaanid tuksi keerata. Olen täiesti kindel, et seda tehti meelega. Franek veel ütles, et nad väga ei tahaks, et mul tuleb nende pärast veel pahandusi. Ma ütlesin, et ärgu muretsegu, keegi pole mulle konkreetselt öelnud, et Eesti saadikut ei tohi [esinema lasta], nii et teeme ära.

Pressikonverents pidi juba algama, kui mulle helistati, et see jõuk (našistid jt piirajad – J. P.) liigub saatkonna eest meie suunas. Esimesed tüübid ilmusid kohale juba enne, kui Marina üldse saabus. Läksin alla ja küsisin, mis neil siin asja, lasku jalga! Need oli päris noored, need me ajasime minema. Tuli aga välja, et neil olid moodsad Kenwoodi raadiosaatjad ja nad teatasid kohe edasi, kui Marina oli autoga kohale jõudnud.

Jõime enne pressikonverentsi parajasti minu kabinetis teed, kui õues hakkas kisa. Kogu see summ oli hoovi tormanud. Jakimenko ei suutnud enam olukorda kontrollida. Edasi tungisid nad pressikeskusesse. Kuulen, et koridoris on võitluse hääled. Tuli välja, et Urmas oli jäänud minu kabineti ukse taha seisma, ta sisse ei tulnud. Ta ei sattunud segadusse, vaid võitles nendega, kuidas suutis. Väga kõva mees! Sain aru, et kaua me ust kaitsta ei suuda: tungivad raudselt sisse. Miilitsa kutsusime küll välja, aga nad ei reageerinud absoluutselt. Nad ilmusid alles mingi 40 minuti pärast. Moskva kesklinnas. Kujuta ette!