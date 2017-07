Hõissa rikkuripulmad!

Siiski peetakse kõige enam maksma läinud Vene pulmaks 2005. aastal Cannes’is peetud MDM-Banki omaniku ja tulevase energiatöösturi Andrei Melnitšenko ja Serbia modelli Aleksandra Nikolići paariheitmist. Selle ettevõtmise hinnaks on arvutatud kuni 40 miljonit dollarit.

Abielu sõlmiti vanas vene kabelis, mis olevat demonteeritud Moskva lähistelt, veetud Prantsusmaale ja pärast tseremooniat Venemaale tagasi; teistel andmetel püstitatud oligarhi tellimusel selle koopia. Kõik 300 külalist saabusid tšarter-eralennukitega ning ööbiti Cannes’i viietärnihotellis, naisi ootasid seal ka õhtukleidid ja mehi Armani smokingid, et neid liigsetest kulutustest päästa. Pruut vahetas õhtu jooksul neli valget pulmakleiti, mille autor oli Briti kuningliku perekonna moedisainer, tanu alla sai Nikolić aga tuntud USA disaineri Vera Wangi pulmakleidis ning peig ulatas talle ühe kingitusena omal ajal Grace Kelly tellimusel valmistatud Val Cleef & Arpelsi briljantdiadeemi.

Esinejad talusid samuti igasugust kriitikat: Whitney Houston, Julio ja Enrique Iglesias ning Christina Aguilera, kes teenis kolme lauluga 3,6 miljonit dollarit, ja 200 tsirkuseartisti. Kesköisel ball-maskeraadil riietusid kõik külalised läbipaistvatesse meduusikostüümidesse, kuid sinna Vladimir Putin, keda Prantsuse allikad peo väisamises kahtlustasid, kindlasti ei jõudnud.

---

Väheseid eestlasi, kes Vene rikkuripulmade ettevalmistamisel aastaid kaasa löönud, on ettevõtte Flowerpower omanik, Eesti tippflorist Heiti Põder, kes praegu tegeleb muuhulgas Eesti Euroopa eesistumise ürituste lilleseadete loomisega.

Sissejuhatuseks rõhutab Heiti Põder, et Monacos, Montenegros, Peterburis, Moskvas, Soomes ja Saksamaal on ta suursugustele pulmadele lilleseadeid käinud tegemas vaid tänu tuntud floristi ja esitluskunstniku Tatjana Tridvornova kutsele, kes on palunud temalt töö mahukuse tõttu abi, ning nüüdseks on neist ettevõtmistest saanud minevik. Kalleima pulma eelarve, mida Põder töölähetuse vormis väisanud, on kaheksa miljonit dollarit.

Heiti Põder, kes lõi esimest korda Vene rikkurite pulmade ettevalmistamisel kaasa juba 2001. aastal, nendib, et palju dikteerib disainerile ette slaavi pruutide maitse, mis on läbi aastate püsinud muutumatuna. «Neile meeldivad luksuslikumad lilled, pulmades domineerivad pojengid, hortensiad ja klassikalised roosid,» avaldab ta. «Kord kasutasime Moskva lähistel Rubljovka eliitrajoonis peetud pulmas ainult pojenge, ja neid oli kokku 50 000. Neist said suur sein ja kaar, mis oli neli meetrit kõrge ning jooksis viis meetrit. Eks see kõik ole teistele näitamiseks, eriti kui pulma eelarve küünib miljonitesse dollaritesse,» usub Põder.

Heiti Põder Lõuna-Prantsusmaal tööhoos ja üks tema osalusel lilledisainitud pulmadest (alumisel pildil). / Erakogu

/ Erakogu

Popstaaride kohalolu on neil sündmustel enam kui enesestmõistetav, ja enamasti esitavad nad vaid mõne laulu. «Minu ajal olid tavaliselt kohal Alla Pugatšova ning ansamblid VIA Gra ja Mumiy Troll,» tähendab Põder, «aga neile on alati järgnenud mõni üllatuskülaline. Moskvas olen näiteks näinud Jennifer Lopezi ja Mariah Careyt. Kord oli Robbie Williams haigeks jäänud ja tema asemel leiti poole nädalaga Carey; soojendusesinejaks oli Mart Sander oma orkestriga.»