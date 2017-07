Autopõlengu Õismäel põhjustas ilmselt süütamine

Põhja päästekeskuse pressiesindaja ütles Postimehele, et häirekeskus sai väljakutse Õismäe tee 150 maja juurde kell 3.05.

Päästjate sündmuskohale saabudes põles seitse maja ette pargitud autot. Kolm autot hävis tules täielikult, kaks 50 protsendi ulatuses ja kaks sõidukit sai kuumakahjustusi. Päästjad kustutasid tulekahju kella 4.24ks.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) pressiesindaja ütles, et esialgsetel andmetel süttis üks auto ja tuli levis sellelt teistele sõidukitele. Juhtunu uurimiseks algatati kriminaalmenetlus.

Kõrvalmajas elav naine rääkis Postimehele, et ärkas öösel kella kolme ajal selle peale, et oli köögiakna lahti jätnud ja korter oli külmaks läinud. Kui ta läks akent kinni panema, nägi ta õues askeldamas kaht meest, üks noorem ja teine vanem. Naise sõnul olevat ta näinud neid midagi prügikasti toppimas ja seejärel minema kiirustamas. Ta lubas nähtust teada anda ka politseile.

Sündmuskohta uudistanud majaelanike hinnangul süttis esimesena kohe trepikoja ukse ette pargitud Škoda, millest võttis omakorda tuld kõrval seisnud Lexus. Eemale pargitud sõidukid läksid majaelanike arvates põlema sellest, et Škodast lekkis välja põlev kütus, mis voolas teisele poole teed pargitud autodeni.

Ühe majaelaniku sõnul kuulub tõenäoliselt esimesena süttinud Maxima kirjadega Škoda samas majas elavale naisele. Väidetavalt on samal autol varem rehvid tühjaks lastud.

Škodaga sõitnud naine pargib majaelanike sõnul sageli auto täpselt trepikoja ukse ette ning paar naabrit avaldasid arvamust, et äkki ei meeldinud see mõnele inimesele ja tulekahju põhjust tuleks otsida sealt.

Möödunud neljapäeval toimus korteriühistu koosolek, kus arutati majale valvekaamerate panekut. Ideele aga piisavat toetust ei leitud. «Jube kahju, sest politsei oli ka kohe lindistusest huvitatud,» rääkis üks majaelanik, kes sai öisest põlengust teada naabrimehe kõne peale.

Põleng põhjustas suure rahalise kahju. Autokliinik OÜ kahjukäsitleja Viktor Siig selgitas, et põlenud autot ei ole võimalik taastada. «Isegi kui sõiduk on saanud vaid tulekolde kahjustusi, siis salong on ikkagi nii läbi imbunud, et ka salongi vahetus ei aita. Ka need autod, millel on vaid külg või tagumine ots põlenud, lähevad mahakandmisele,» sõnas ta.

Pilte vaadates hindas Siig, et näiteks põlenud Lexus on väärt 10 000 ja uuem Škoda 20 000 euro ringis. Ta lisas, et kahjustada saanud vanemat tüüpi auto kapottki maksab 500–1000 eurot. «Kui kõigi seitsme auto turuväärtus kokku lüüa, siis saab ikka korraliku kahju,» ütles ta.

PZU Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhataja Urmas Saar kinnitas Postimehele, et kui autodel on kaskokindlustus, siis põlengu põhjustatud kahju ka hüvitatakse. «Kahju hüvitatakse ka siis, kui on tegemist süütamisega, välja arvatud juhul, kui süütajaks oli auto kasutaja või omanik või süütamise korraldasid nimetatud isikud ja see tuvastatakse,» rääkis ta.