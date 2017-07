Keskaegne tartlane hoidus veest ja hambapesust

Liblik võttis sõna otseses mõttes luubi alla 251 kolme aasta eest Jakobi mäelt välja kaevatud skeletti. Täpsemalt huvitasid teda kunagiste tartlaste lõualuud ning hambad, mida oli kokku 5188. Need kõik tuli üksipulgi läbi uurida.

«Hammas on kõige tugevam osa luustikust, koosnedes suures osas anorgaanilisest ainest. Seetõttu ei hävi hambad sama kiiresti kui ülejäänud luustik,» märkis Liblik. Tema töömeetod oli hammaste visuaalne vaatlus, abiks tänapäevased hambaarstide tööriistad.

Kättesaamatu hambaravi

Igal hambal on viis külge ning kõik need küljed tuli põhjalikult üle vaadata. Seda tööd tegi Liblik koos oma juhendaja osteoloog Martin Malvega. Vaatluse alla võeti hambakivi, kaaries, periapikaalsed ehk hambajuurt ümbritsevad tühimikud, lõualuude taandumine ja surmaeelne hammaste väljalangemine.

Uuritud skeletid pärinevad umbes kahesaja aasta pikkusest perioodist 14. sajandi lõpust 16. sajandi lõpuni. Võib arvata, et Püha Jakobi kalmistule maeti pigem vaesemaid linnakodanikke ning kuigi kirjalike allikate põhjal on teada, et 16. sajandi teisel poolel tegutses Tartus hambaid ravivaid ametimehi, ei tuvastatud uuritud skelettidel ühtegi jälge hammaste ravimisest.

«Jääb mulje, et hammaste ravimine oli üsna kallis lõbu ning madalamad klassid seda endale lubada ei saanud,» märkis Liblik. Ta täpsustas, et tugevalt valutanud hammas võidi küll mingil jõulisel moel suust välja tõmmata, kuid kas selle valusa kogemuse on pidanud üle elama ka mõni Jakobi mäele maetu, pole tagantjärele võimalik kindlaks teha, sest puuduvast hambast võidi ilma jääda ka muul moel.

Küll on võimalik väita, et hammaste puhastamine keskaegse tartlase igapäevarutiini juurde just ei kuulunud. Nii esines kõigil ehk sajal protsendil uuritud meestest hambakivi, naistel oli see arv pisut väiksem (90,5 protsenti). Sellest võib järeldada, et mehed tarbisid söögiks rohkem loomset valku, näiteks liha.

Naistel seevastu esines rohkem kaariest ning selle põhjal võib oletada, et keskaegsed tartlannad sõid pigem süsivesikurikkamat taimset toitu, näiteks leiba ja putru. Tolleaegse tartlase näidismenüüd Liblik detailselt siiski tutvustada ei söandanud, kuna see nõuaks mikroskoobiga vaatlemist ja isotoopilisi analüüse, kuid neid ta oma magistritöö raames ei teinud.

Küll võib ammu elanud inimestele suhu vaadates öelda, et vett juua ei armastatud. «Vee joomine aitab vähendada patoloogiate teket, sest vesi puhastab sülge, vähendades selle aluselisust või happelisust. Aga et hambakivi ja kaaries olid nii laialt levinud, võib arvata, et veele eelistati pigem õlut, mõdu või piimast tehtud jooke, näiteks piima ja jahu segust tehtud körti. See oli aga väga maias hammastele kinni jääma,» rääkis Mari-Anne Liblik.

Mis põhjustel tartlased vett vältisid, pole päris selge, kuid ilmselt võis selle taga olla asjaolu, et linna kaevude joogivesi ei pruukinud olla kõige puhtam. Näiteks keskaegse Inglismaa kohta on teada, et mitmetes linnades ei saanud inimesed vett juua, sest see oli niivõrd saastunud.