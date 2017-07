Kuivanud õunapuu Hillar Palametsa aias kannab vilja

Teisest elukümnendist ei pea Palamets siiski kooli lõpetamist kõige tähtsamaks, vaid seda, et jäi teises maailmasõjas ellu.

Direktorina töötanud noor mees pandi prodekaaniks, Juhan Peegel oli dekaan. «Prodekaan tegeles olme ja üliõpilastega, dekaan tegeles teadusliku töö ja õppejõududega. Peegel oli pea- ja välisminister, mina olin sise- ja karistav minister, Peegel oli hea politseinik ja mina olin halb politseinik. Seda ametit ei tahtnud keegi pidada,» meenutas Pala­­mets.

Ühel hommikul tuiskas dekanaati Juri Lotman ja rääkis erutatult kogeldes, et tema loengusse oli tulnud ainult kaheksa tudengit, nii et ta jättis loengu ära. Tavaliselt oli tal auditoorium täis.

Palamets tormas ühiselamusse ja nägi, et tudengid magavad mis noriseb. Kui ta oli ühe tüdruku voodiservale istunud ja teda õlast raputanud, tegi too silmad lahti.

Ta oli toakaaslastega kell 1 või 2 magama jäänud. Kell 4 hommikul olid linna pealt joomingult tulnud poisid koridoris panne põhja pidi kokku tagunud ja karjunud: «Magage rahulikult, Bagdadi elanikud, koidik on kohe saabumas!» Tüdrukud jäid alles kell 5 uuesti magama. «No ja siis ma võtsin need poisid ette, nende hulgas on rida praeguseid prominente,» rääkis Palamets.

Ajalooteadmiste edastaja

Õppejõuna töötas ta ülikoolis 1996. aastani ning avaldas autori ja koostajana samal ajal mituteist raamatut. Niisama palju on neid ilmunud hiljem. «Minu eriala on ajalooteadmiste edastamine,» ütles ta. «Mistõttu ka raamatud ei ole mul uurimuslikud, vaid on õpikulised. Lugesid Keila-pajatuste raamatut ja said ka ühte-teist sellest linnast teada?»

«Pajatusi Keilast ja kaugemalt» ilmus vähem kui kaks kuud tagasi. Palametsa sõnul on see tema sulest ilmselt viimane.