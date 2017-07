Naeratus, mis lummas jalgpallimaailma

Telekaamerate ees peegeldasid Lowery silmad tihti elurõõmu ning tema näol lustis lai naeratus. Kaamerate taga käis aga kompromissitu elu ja surma võitlus. Paraku oli juba mõnda aega teada, kumb jääb võitluses peale: arstid olid kuulutanud Loweryt kimbutanud perifeerse närvisüsteemi vähkkasvaja ravimatuks.

Viimase aasta jooksul oli Loweryle suureks toeks just Defoe. Nende südantsoojendav sõprus sai alguse septembris, mil Lowery juhatas Defoe väljakule Inglismaa kõrgliiga mängus Evertoniga. Sunderlandi toetajad aplodeerisid kohtumise viiendal minutil vähihaigele Loweryle ning skandeerisid üheskoos: «On ainult üks Bradley Lowery!»

Eredaimalt jäi poisi südamesse ikkagi kohtumine iidoliga. «See oli imeline. Ma kohtusin Jermain Defoega, kes on minu lemmikmängija, ning siis hüüdsid kõik minu nime,» jagas Lowery pärast mängu oma kogemust. See oli alles algus.

Kolm kuud hiljem sai Lowery uue võimaluse koos iidoliga jalgpalliväljakule marssida. Seekord Chelsea vastu, kus ta sai poolajapausil lüüa ka penaltit Chelsea varuväravavahile Asmir Begovicile. Diego Costa õpetussõnade järel osavalt silmapettega Begovici valesse suunda saatnud Lowery penaltil mõistagi ei eksinud. Hiljem võttis BBC ekraanigraafika abil Lowery löögi detailideks lahti ning tabamus valiti koos Manchester Unitedi poolkaitsja Henrikh Mkhitaryani skorpionilöögiga detsembri kõige ilusamaks väravaks.

Väike Lowery oli auhinna üle väga õnnelik. Ta oli toonud jalgpallifännid üle maailma kokku ning näidanud, et tõepoolest on tegu enama kui mänguga. Saabuvate jõulude ajal ootas teda järjekordne suur üllatus. Jalgpallilegendide Alan Sheareri ja Robbie Fowleri osalusel korraldati kampaania, mille käigus saatsid inimesed üle maailma Loweryle 200 000 jõulukaarti. «Postkaarte ja kingitusi tuli Rootsist, Hollandist, Walesist – ta on suutnud maailma kokku tuua,» meenutas perekonnasõber Simon Lloyd jõule. Muidugi oli jõulukaartide seas ka Defoe oma.

Märtsis saabus Lowery jalgpallimaskotikarjääri tipphetk. Inglismaa koondise peatreener nimetas MM-valikmänguks Leedu vastu koosseisu kolm ja pool aastat koondisest eemal olnud Defoe. Kuna tegu oli kodumänguga, polnud küsimustki, kes Defoe Wembleyle juhatab.

Kogu möllu keskel arenes paraku metsikul kiirusel ka Lowery haigus. Mais kuuendat sünnipäeva tähistanud Lowery oli liiga nõrk, et sõbrad endale koju peole kutsuda. Aga ega pidu seetõttu pidamata jäänud. See korraldati kaks päeva hiljem koos tuleneelajate ja žongleerijatega Lowery kodu lähedal kriketiväljakul. Kohal oli 250 inimest, teiste seas Defoe.

«Jermain on rohkem juba perekonna sõber kui Bradley iidol. Tema kohalolek teeb Bradley väga õnnelikuks ja paneb ta naerma. Neid kahte on koos väga tore vaadata,» rääkis poisi ema Gemma sünnipäeva järel.

Lubada keegi oma südamesse, teades, et jääd temast peagi ilma, nõuab vaprust ja tugevust. Defoel neid on ning ta pälvis selle eest ka jalgpallisõprade suure austuse. Klubivahetusest hoolimata jätkas ta Loweryga sõbrustamist. Juuni lõpus saabus aga teade, mida kartes oodati: 6-aastasel poisil on elada jäänud vaid mõni päev.

«Ta on inglite juurde minemisele väga lähedal,» kirjutas ema Gemma Facebooki. Lowery oli aga vapper ega tahtnud viimaseid elupäevi tühjalt veeta. Ta kutsus haiglasse mõned oma kõige lähedamad sõbrad ning üheskoos peeti pidžaamapidu.

Möödunud reedel kustus poisi eluküünal lõplikult. Ta andis kõva lahingu, tuli korduvalt kaotusseisust välja, ent nagu öeldud, oli selle matši lõpptulemus juba varem tabelisse kirjutatud. Jalgpallimaailma superkangelane lahkus emme ja issi käte vahel reedel kohaliku aja järgi kell 13.35.

«See on nii raske olnud. Olen püüdnud perekonna jaoks tugev olla, olen seda nii kaua enda sees hoidnud. Suhtlesin perekonnaga iga päev, olin veel mõni päev tagasi koos nendega. Meie sõprus oli eriline, oli valus teda kannatamas näha,» meenutas pisarais Defoe oma sõpra.

Reedel tõmbavad jalgpallisõbrad üle maailma oma lemmikklubi särgi selga ning mälestavad üheskoos vaprat kolleegi. Lowery pärandiks jääbki tõdemus, et vähil ei ole värvi. Toetad sa siis Sunderlandi või Newcastle Unitedit – inimesed oleme kõik.

Et jalgpalliinimesed kokku toonud Loweryt mäletataks aegade lõpuni, on Sunderlandi fännid algatanud ka petitsiooni nimetada klubi kodustaadioni üks tribüünidest tema järgi. Teisipäeva õhtuks oli algatus kogunud 42 000 allkirja. Kuid isegi kui petitsioon ei lähe läbi, jääb ilmselt pikaks ajaks tema saatusekaaslasi abistama Lowery-nimeline heategevusfond, kuhu abivajajad võivad kulukaks kippuva ravi saamiseks pöörduda.