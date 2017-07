Legendaarne Vladislav Tretjak õpetas Eesti koondise esiväravavahti

Dominik Hašek, Patrick Roy ja Martin Brodeur on jäähoki lähimineviku parimad väravavahid, aga kolmekordse olümpiavõitja ja kümnekordse maailmameistri Tretjaki sümboolsele väärtusele nad vastu ei saa.

«Tretjak on jäähoki väravavahtide vaieldamatu esinumber. Isegi kui ta tehnika spetsiifiliste nüanssidega enam kursis pole, siis iga vaimset ettevalmistust puudutav sõna oli puhas kuld. Superkogemus, mis jääb eluks ajaks meelde!» kirjeldab Koitmaa Riias toimunud kümnepäevalist laagrit.

Tegemist oli Tretjaki egiidi all korraldatud kogunemisega, mis oli eelmisel seitsmel aastal mõeldud eelkõige kuni 16-aastastele puurivahtidele, aga kuhu tänavu kutsuti ka proffide grupp, kuhu Koitmaal õnnestus end tutvuste ja juhuste abil sokutada. Treeningkaaslasteks olid teiste seas KHLis mängivad 38-aastane Vitali Kolesnik ja 30-aastane Aleksandr Sudnitsin, juhendajaks peale Tretjaki endine Läti koondise väravavaht Sergejs Naumovs.

Koitmaa sai ühe episoodi järel Tretjakilt ka isiklikult kiita. Iga laagripäeva lõpetas väravavahtide bullitivõistlus ning Koitmaal õnnestus ühel päeval jõuda poolfinaali, kus tema ja Venemaa U20 koondislane tõrjusid mõlemad kaheksa järjestikust karistusviset. Üheksandas paaris mängiti Koitmaa üle ja nõnda jäi ta finaalist välja.

«Tretjak uisutas juurde, võttis ümbert kinni ja ütles: «Sinu agressiivsed väljatulekud meenutasid mulle minu enda parimate päevade enesekindlust!» Sain sealt järgmiseks kümneks aastaks motivatsiooni! Ma pole enam teismeline, aga selle trenni järel helistasin kohe isale ja rääkisin, mida Tretjak ütles. Nii elevil olin!» meenutab 27-aastane Koitmaa.

Legendaarse väravavahi roll laagris oligi eelkõige rääkida töökultuurist, motivatsioonist ja tööeetikast, sest tehnilistes nüanssides 1984. aastal karjääri lõpetanud Tretjak enam kaasa rääkida ei suuda.

«Jäähoki on tohutult muutunud. Tema stiil oli mängida agressiivselt, tulla vastu ja visata külili, aga praegu nõutakse väravavahtidelt oma alas ning võimalikult kaua uiskudel püsimist. Aga kõiges muus tuli Tretjakki ammuli sui kuulata. Ta rõhutas, et pole vahet, kas tegu on trenni, soojenduse või mänguga, jääl tuleb alati kõike teha absoluutse keskendumisega. Lisaks meenutas Tretjak, kuidas ta oli noorena Moskva CSKAs esimene mees jääl ja viimane sealt lahkuja. Ränk töö alistab alati loodusliku talendi, oli tema põhiline sõnum,» räägib Koitmaa.

Kui vaimse koolituse eest hoolitses Riias Tretjak, siis tehnilist oskusteavet ammutas Eesti koondise esivaht treeningukaaslasteks olnud KHLi meestelt. «Pro-laagrite korraldamine on jäähokis uus trend. Soome väravavahid teevad näiteks suviti üheskoos trenni, sest saadakse aru, et suvi pole mõeldud golfimängu ja grillimise jaoks, vaid just siis tehtava tööga on võimalik sportlasena areneda,» märgib Koitmaa.

«Siiani pidasin end kõvaks treenijaks ja profisportlaseks, aga kui nägin kümme päeva, kuidas KHLi väravavahid harjutavad, siis sain aru, et minu senine töö liigitub pigem tervisespordi alla. Maht on metsik. Aga eks see olegi Venemaa koolkond – kvantiteet on tähtis. Igatahes sain kinnitust veendumusele, et edu tuleb läbi higi ja pisarate. Ent kui see töö tehtud, pakub jäähoki ka palju suuremat naudingut – vahva on ju mängida, kui seda maru hästi oskad!» räägib Koitmaa.

Mullu Ungari-Austria ühisliiga klubis Dunaujvarosi Acelbikakis mänginud Koitmaa jätkab samas klubis ka hooajal 2017/18, ent loodab seejärel tugevamasse liigasse liikuda. «Üks litter korraga, ei hakka asjadest ette ruttama,» sõnab ta siiski ettevaatlikult.

Riia laagris oli ta raudselt kõige tagasihoidlikuma elulooga osaleja, aga sai hakkama. «Naumovs ütles, et poleks uskunud, et Eesti väravavaht nii hästi liigub. Aga eks ma sinna veidi eksootikat tõin – Sudnitsin küsis kolmandal päeval, kus ma mängin. Kuuldes vastust «Austria-Ungari ühisliiga», ei saanud ta esialgu mõhkugi aru,» muigab Koitmaa.

INFOKAST

Vladislav Tretjak

- Kolmekordne olümpiavõitja ja kümnekordne maailmameister.

- Valiti Rahvusvahelise Jäähokiliidu 2008. aasta hääletusel, kus osales võrdselt Euroopa ja Põhja-Ameerika spetsialiste, 20. sajandi parimaks väravavahiks.

- Alates 2006. aastast Venemaa Jäähokiliidu president.

- Süütas koos endise iluuisutaja Irina Rodninaga 2014. aastal Sotši taliolümpiamängude tule.