Majas, kus kõik on tagurpidi, hakkad iseendaski kahtlema

Tädi Maali majaks kutsutud erekollane maja oleks justkui taevast maa peale kukkunud. / Kristjan Teedema

Veel läinud nädalal silusid traktorid maja ümbruse pinnast, sest juunikuu lakkamatud vihmavalingud olid sealse hoovi muutnud mudamülkaks, nii et tükk aega ei saanud rasketehnikat sinna peale lasta. Ka siseviimistlus ja möbleerimine on veel pooleli.

Tagurpidimaja projekti üks eestvedajaist Kuldar Leis sõnas, et loodetavasti saab maja paari nädalaga sedavõrd valmis, et võiks esimestele külastajatele uksed avada. Ehitajatel on praegugi tegu, et viisakalt ära öelda kõigile turistidele, kes maja juurde uudistama tulevad ja tahaks ka sisse astuda.

Seinaääri mööda

Selleks, et toas mitte ära määrida valgeid lagesid, mis tegelikult on põrandad, tuleb maja juurde jalutada mööda metallsõrestikest teed. Nii kukub suurem mustus jalanõudelt maha enne, kui peadpööritava maja teise korruse rõduaknast sisse astuda. Teine korrus on selle maja puhul muidugi esimene.

Kauni disainiga köögitehnika juures reedavad rippuvad juhtmed, et midagi on pildil valesti. / Kristjan Teedema

Kõige peadpööritavamad ongi esimesed sammud selles kummalises majas, milletaolisi on küll mujalgi maailmas, ent lähim neist asub teadaolevalt Leedus Palangas. Vähe sellest, et maja on pea peale pööratud, on see ka väikese nurga all kaldu, nii et hoonesse astudes tahaks tasakaalu säilitamiseks end esimese hooga vastu seina suruda.

«Kui mujal turismiobjektidel on tihti pildistamine keelatud, siis siin on see lausa kohustuslik,» rääkis Kuldar Leis, kes lisaks Põlva vallavolikogu esimehe ameti pidamisele kuulub ka Pärnumaal asuva Lottemaa investorite ringi. Just kaamerasilma läbi saab majas luua absurdseid pilte sellest, kuidas inimesed kõnnivad pea alaspidi laes ja eiravad gravitatsiooni.

Et majas viibimine paneb pea korralikult ringi käima ja röövib külastajalt tasakaalu, pole siia tulla lubatud joobes inimestel. Epileptikud ja need, kel merehaiguse kalduvus, peaksid ise hindama, kas julgevad või tohivad seda retke ette võtta. Ka kontsakingad võiks sellesse majja tulles koju jätta.

Väikesed rühmad

OÜ Peapeal võitis oma tagurpidimaja plaaniga läinud aastal ideevõistluse, mille Tartu linnavalitsus korraldas Roosi 84 krundi kohta. Kuldar Leisi sõnul on neil linnaga sõlmitud kinnistu hoonestusõiguse leping 30 aastaks.

Ainus, mis selles majas loodis on ja aitab hetkeks reaalsusse tagasi tulla, on trepp, sest Leisi sõnul ajaks mitut pidi kaldus trepp inimmõistuse ehk liiga suurde segadusse.

Turismiatraktsiooniks ehitatud maja juures on ka eraldi haldushoone, kust saab majakülastuseks pileteid osta. Korraga lubatakse majja paarkümmend inimest, kuna ülerahvastatud hoones hakkaksid nad üksteist segama. Mis hinnaga piletid müüki lähevad, Leis aga praegu veel ei avalikustanud.

Tagurpidimaja on projekteerinud arhitekt Indrek Taukar, kes on ise selles ettevõttes ka osanik. Maja sisekujunduse tegi Elina Freimuth ning hoone peamine ehitaja on OÜ Q-Haus.