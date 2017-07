Sundliidetavad vallad on otsustanud ette võtta kohtutee

Esiteks täidab Ülenurme vald haldusreformi seaduses nõutud 5000 elaniku kriteeriumi. Teiseks soovib Kambja vald jätkata iseseisvana, rõhutades valitsuse tehtud Loksa linna erandit, viimases elab umbes sama palju elanikke kui praeguses Kambja vallas.

«See on valitsusepoolne seisukoht, millega meie (Kambja ja Ülenurme vald – toim) nõus ei ole ja me pöördume ühisavaldusega Tallinna halduskohtusse,» märkis Kambja vallavanem Ivar Tedrema.

Ülenurme vallavanem Aivar Aleksejev selgitas, et nad tegid valitsusele 22 lehekülje pikkuse põhjenduse, miks nad peaks jätkama iseseisvana. «On arusaamatu, miks valitsus meie põhjendusi millekski ei pidanud,» märkis ta. Kõige rohkem oli Ülenurme rahvale vastumeelt, et sundliitmise järel tekkiva omavalitsuse nimeks peaks saama Kambja vald. «See on sama hea, kui nööp õmmeldaks ülikonna külge ja siis hakataks seda moodustist kutsuma nööbiks,» lisas Aleksejev.

Protsess on juba käima löödud. Esmaspäeval käis veel avalduse koostamine ning Tedrema andmeil pidid kahte valda esindavad advokaadid kohtule avalduse üle andma eile.

Esmalt soovivad Ülenurme ja Kambja kohtult saada esialgset õiguskaitset, sest vastasel juhul läheks sügiseste kohalike omavalitsuste valimiste korraldamine keeruliseks. «Praegu oleme asju ajanud nii, et sügisel saaks Ülenurme ja Kambja vallas korraldada ikkagi eraldi valimised,» lisas Tedrema.

Valitsuse otsusega iseseisvana jätkav Nõo vald pakkus enne otsuse väljakuulutamist ministritele välja ka variandi liituda Kambjaga. Ivar Tedrema sellest vaimustuses pole.

«Me saame Nõo valla juhtide ja rahvaga hästi läbi, kuid siis oleks koos kaks kihelkonda. Kumb see siis uue valla keskusena peaks peale jääma?» esitas Tedrema retoorilise küsimuse.

Haldusreformi põlise vastase, Pala vallajuhi Jozsef Weinrauchi sõnul on ainuke variant pöörduda kohtusse. Avaldus Pala valla iseseisvana jätkamiseks antakse kohtule üle selle nädala jooksul.

«See pole demokraatlik riik, kui valitsus ei lähtu rahvaküsitluse tulemustest,» sõnas Weinrauch. Vallavanem viitas sellega mai lõpus tehtud sundliitmisteemalisele rahvaküsitlusele, selles osales ligi 45 protsenti Pala valla valimisealistest elanikest, kellest 78 protsenti oli sundliitmise vastu.

«Kui ka kohus otsustab vastupidi rahva tahtele, siis on kaks varianti: kas siit riigist lahkuda või võidelda võimuladviku vastu,» põrutas Weinrauch. Ta lisas, et tema võitluseta alla ei anna.