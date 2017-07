Kaul rühib tippu Balta ja Kontaveidi innustusel

Kui Kauli treenib Kanepi endine juhendaja Silver Karjus, siis viimastel aastatel on neiu teinud tihedat koostööd ka kergejõustiklastega – tema füüsise eest hoolitseb Andrei Nazarov ja tema treeningpartner on olnud aasta naissportlane, kaugushüppaja Ksenija Balta. Nemadki on noortennisisti omajagu enesekindlust süstinud. Lisaks saab neiu näpunäiteid Kanepit aidanud Kristjan Prüüsilt.

Kaul tunnistab, et kuigi terve tema pere elab tennisevaimus, pole ta Kontaveidile välismaal kaasa elamas käinud ja siiani pole ta ka suurturniiride tribüünidele jõudnud. «Kuulsin neid lugusid, kuidas inimesed lähevad kell neli hommikul väravate ette, et kellegi mängule jõuda. Fed Cupil nägin Kontat (Suurbritannia esinumber, pääses Wimbledonis poolfinaali – toim) ja Ostapenkot (Prantsusmaa lahtiste võitja – toim) mängimas. Võib-olla tõesti juhtub nii, et hakkan kunagi ise suurturniiridel mängima ja tippe suurtel väljakutel nägema.»

Niivõrd lihtne suurturniiridele pääsemine siiski pole ja esmalt tuleb pääseda WTA-edetabelisse. Selle tarbeks on vaja koguda WTA-punkte, mida saab teenida ITFi täiskasvanute turniiridelt. Edetabelikoha jaoks on vaja punkte kolmelt ITFi turniirilt. Ühe punkti on Kaul juba teeninud: novembris jõudis ta Helsingis toimunud 10 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITFi tenniseturniiril teise ringi. «Sain märgi maha,» sõnab Kaul.

Tõsi, tennisist on kogenud ka tagasilööke, kui pidi üsna pea pärast Fed Cupi õlaprobleemi tõttu aja maha võtma. Reketi võttis ta kätte alles kolm nädalat tagasi. Taastumisel on teda aidanud füsioterapeut Risto Jamnes ja ta on abi saanud ka jääkambritest, kus temperatuur langeb suisa 130 miinuskraadini. «Võib-olla ongi raske, et esimesed võistlused on Eesti meistrivõistlused, aga kuskilt peab alustama. Usun, et jaksan lõpuni mängida ja endast maksimumi anda,» on ta positiivne.

Pärast Eesti meistrivõistlusi kavatseb Kaul mängida Pärnu ITFi turniiril ja seejärel minna Soome turniirile. Eesmärgiga ikka WTA-punkte teenida, kuid eelkõige jääb Kaul realistiks. «Vahel mõtlen, et noori mängijaid on ikka miljoneid. Minu vanuses ei saa midagi kuskil niisama, sest konkurents on päris tihe. Anetti vaadates näen, et kõik on absoluutselt võimalik!»

LISALUGU

Kuulitõukajast poiss-sõber EMil

Kui Maria Lota Kaul annab endast parima sel nädalal toimuvatel Eesti tennisemeistrivõistlustel, siis tema poiss-sõber, kuulitõukaja Jander Heil on stardis Poolas toimuval U23 EMil. Kauli sõnul hoiavad noored väga kokku.

«Muidugi on raske, kui oleme mõlemad suviti ära, samas on see ka pluss. Me kumbki ei takista teineteise sporditegemist, meil on omad eesmärgid ja toetame teineteist väga,» räägib ta.

Palju kuulitõuge ja tennis teineteist aitavad? Seitsmekilost kuuli igatahes õbluke Kaul tõukama ei hakka. «Jander küsis, et tahad kuuli hoida. Hoidsin seda siis kahe käega. Hea, et vastu maad ei vajunud!» naerab Kaul.

Tennist on aga paar koos mänginud. «Talle väga meeldib see, aga aega pole nii palju. Kui meil ükskord lõpuks õnnestus mängima minna, siis olime pooletunnise mängu asemel platsil poolteist tundi!»