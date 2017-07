Tatra orus suurel maanteel käib sõit juba kuu aega nagu kuristiku serval

/ Graafika: Kristiina Ojala

Tartu poolt sõites vasakut kätt jääv ligi 180 meetrit järsku teeperve läks seal vett vedama 11. juunil suure paduvihmaga. Sellest päevast on möödas juba kuu, kuid remondimeestest pole kippu ega kõppu. Miks nii?

«Otseselt see minu teema pole,» kostis esmaspäeval vastuseks maanteeameti Lõuna regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Taal, kes sel nädalal puhkab. «Oleme tee hooldaja, aktsiaseltsiga Eesti Teed kokku leppinud, et nad peavad ära­uhutud nõlva korda tegema. Ma ei tea, miks Eesti Teed seda teinud pole.»

Keeruline olukord

Samuti puhkusel oleva Eesti Teede Tartu teepiirkonna teemeistri Ahto Karja sõnul on kõnealuse nõlva remont nii suur ja kallis töö, et seda pole tavahoolduse korras mõeldav teha. «Tegu on riigi põhimaanteega, remont tuleb teha korralikult ja seda peab rahastama maanteeamet,» lisas ta ning soovitas asja täpsustamiseks pöörduda oma ülemuse, Eesti Teede teede korrashoiu peaprojektijuhi Enn Jänese poole.

«Seal on keeruline olukord, on oht, et kõik see 180 meetrit teed võib täies ulatuses alla sõita,» tõdes Enn Jänes. Ta selgitas, et nõlva taastamiseks oli kõigepealt vaja tehnilist lahendust. Üleeile saatis Eesti Teed maanteeametile lõigu remondi tehnilise lahenduse ja töö hinnapakkumise.

Tehnilise lahenduse järgi on vaja minema uhutud nõlva sisse kõigepealt vaiad rammida: pinnas tuleb ära siduda, et see liikuma ei hakkaks. Nõlva remontimiseks kulub Eesti Teedes tehtud arvestuste järgi ligi 35 000 eurot.

Millal remont algab, pole teada. «See asi ei käi nii kiiresti,» märkis Enn Jänes. «Maanteeametis võtab asja arutelu veidi aega. Ega neil ka raha nurgas hunnikus seisa, kõigepealt tuleb ringi vaadata ja raha leida.» Ta lisas, et sel nädalal otsust ilmselt ei tule, sest maanteeameti Lõuna regiooni ehitusjuhid on puhkusel.

Maanteeametil on reserv, et tagada teede sõidetavus erandlikes olukordades, kinnitas maanteeameti Lõuna regiooni hooldevaldkonna juht Tiit Valt.

«Tatra oru uhete taastamine on viibinud lahenduste väljatöötamise taga,» selgitas ta. «Nüüd on põhimõtteline lahendus leitud. Otsest ohtu, et kogu teelõik ära vajuks, ei ole.»

Paari nädala töö

Enn Jänese hinnangul on nõlva kindlustamiseks ja taastamiseks ligi kaks nädalat. Remondi ajal tuleb autojuhtidel seal läbi ajada ühe sõidurajaga.

Tatra orus ärauhutud nõlvaga teeserva on paigaldatud ohtlikku kohta või teeserva tähistavad märgid, samuti on lõigul kiirus piiratud 70 kilomeetrini tunnis. Sel nädalal paigaldatakse äravajunud teeserva ka püsivam betoonpiire, sest metallpiire on seal poolenisti õhus.