Staadioni tänava kõnnitee remonti hinge pidades oodata ei tasu

Tartu Staadioni tänava kõnnitee seisukord teeb pärast sõidutee remondi algust elanikele peavalu, kuna tee on konarlik ja ohtlik. «Liiklus on siin väga tihedaks läinud,» ütles Staadioni tänaval elav Ants Aaver. Ta rääkis, et enne sõidutee remonti oli kõnnitee enam-vähem korras ning äärekivid olemas, aga varsti pärast remondi algust need eemaldati.