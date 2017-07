Nadal pakkis maratoni järel asjad

Bilder des Tages - SPORT (170711) -- LONDON, July 11, 2017 -- Rafael Nadal (R) of Spain greets Gilles Muller of Luxembourg after their men s singles fourth round match at the Championship Wimbledon 2017 in London, Britain on July 10, 2017. Nadal lost 2-3. )(wll) (SP)BRITAIN-LONDON-TENNIS-WIMBLEDON-DAY 7 HanxYan PUBLICATIONxNOTxINxCHN Images the Day Sports 170711 London July 11 2017 Rafael Nadal r of Spain greets Gilles Muller of Luxembourg After their Men s Singles Fourth Round Match AT The Championship Wimbledon 2017 in London Britain ON July 10 2017 Nadal Lost 2 3 wll SP Britain London Tennis Wimbledon Day 7 HanxYan PUBLICATIONxNOTxINxCHN

|

FOTO: Han Yan/imago/Xinhua