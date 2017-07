Meediamogulite suvepäevad Ühendriikides

Konverentsi peetaksegi pigem suvelaagri vormis, sest peale ettekannete ja presentatsioonide käib aktiivne suhtlemine vabas vormis: golfi- ja tenniseturniirid, matkamisvõimalused, kalapüük, kosest laskumine, grilli- ja kokteiliõhtud. Maailma suuremate meedia- ja tehnoloogiaettevõtete juhtide kõrval osalevad suvepäevadel ka nende pered.

Osavõtjaskond on väikesearvuline. Juhte, nende pereliikmeid ja investeerimispankureid koguneb umbes 300. Kuna inimeste arv on piiratud, on äärmiselt eksklusiivse ürituse kutsutute nimekirjast väljajäämised nii mõnelgi juhul põhjustanud solvumisi.

Tegemist ei ole avaliku üritusega ja osalejate täpset nimekirja pole teada, aga meediasse on lekkinud, et sel aastal nagu ka varasematel osalevad teiste hulgas Facebooki asutaja ja tegevjuht Mark Zuckerberg, Apple’i juht Tim Cook, Amazoni asutaja Jeff Bezos, Tesla asutaja ja juht Elon Musk, meediamogul Rupert Murdoch, USA kaabeltelevisoonikuningas John Malone ja paljud teised.

Kohaliku ajalehe Idaho Mountain Press andmetel peaks konverentsil osalema ka president Donald Trumpi väimees ja nõunik Jared Kushner koos kolme tütrega, kas aga osaleb ka Kushneri abikaasa Ivanka Trump, polnud eile veel teada.

Vähemalt viimased paarkümmend aastat on stampkülaliseks olnud Microsofti asutaja Bill Gates ja legendaarne investor Warren Buffett, kes osalevad ka tänavu. 1999. aastal pidas Buffett tähelepanuväärse ettekande, miks ta ei investeeri tehnoloogiaettevõtetesse. Ta tõi paralleeli autotööstusega 20. sajandi alguses, mil Ameerika Ühendriikides oli kokku kaks tuhat autotootjat. Sajandi lõpuks oli Ühendriikides ellu jäänud vaid kolm autokompaniid ja needki olid siis väga kehvad investeeringud. Kümme aastat hiljem läksid kolmest kaks pankrotikaitse alla. Buffetti sõnul oleks pidanud 20. sajandi alguses müüma lühikeseks hobuseid (lühikeseks müümine tähendab finantsspetsialistide slängis panustamist mingi finantsvara hinnalangusele).

Nüüdseks on olukord muutunud ning Buffett on viimastel aastatel investeerinud ka tehnoloogiasektorisse. Tema juhitava investeerimisfirma Berkshire Hathaway portfellis on märkimisväärselt IBMi ja Apple’i aktsiaid.

Kui ühte kohta kontsentreerub nii palju raha ja võimu, siis on loomulik, et selle nädala jooksul (seminar kestab pühapäevani) sõlmitakse ka tehinguid. Senised tähelepanuväärsemad seal kokku lepitud tehingud on ajalehe The Washington Post ostmine Amazoni suuromaniku ja juhi Jeff Bezose poolt 2013. aastal ning meediakompanii Time Warner ülevõtmine internetifirma AOL (alguses America Online) poolt 2000. aastal. Viimane oli siis ja on praeguseni üks suuremaid ühinemistehinguid maailma ettevõtluse ajaloos. Hiljem selgus, et tegemist oli ebaõnnestunud ühinemisega ning parem, kui seda poleks toimunudki.

Ajaleht The New York Times spekuleerib, et kuna käimas on meediakompanii Time Warner ülevõtmine USA suuruselt teise telekomikompanii AT&T poolt, kelle mõlema juhid on konverentsile kutsutud, võib USA suurima mobiilioperaatori, telekomikompanii Verizon juht ja konverentsi regulaarne osaleja Lowell McAdam läheneda mõne meediakompanii juhile ja võtta teemaks ülevõtmise.