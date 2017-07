Mälestused 60-aastasest traditsioonist: Saaremaa kankaan, julgeolekuorganite paanika ja aus mäng

Ülo Vooglaid (81)

Emeriitprofessor Ülo Vooglaid tegi kaasa kõige esimese Muhu väina regati 1958. aastal. Ja veel mitu pärast seda. Vooglaid oli ka üks regati idee algatajatest. Just tema oli see, kes käis julgeolekukomitees võistluse jaoks luba küsimas. Sest sel ajal ei tohtinud igaüks avamerele purjetama minna. See ei meeldinud võimudele. «Noorem põlvkond ei kujuta ettegi, aga tollal oli Tallinna lahel ees raudtrossidest võrkaed, millest välja saamiseks sõitis puksiir ees. See oli üldse suuremat sorti ime, et see regatt toimuma hakkas. Aga julgeoleku mehed olid kaasas ja hoidsid kõigel silma peal. Neil oli suur hirm, et kui merele saadakse, purjetame kohe Rootsi,» meenutab Vooglaid. Vooglaid sõitis ava-aastal jahil Brigitta. Ja võitis.

Julgeolekumehed ütlesid aga pärast esimest regatti, et tehke järgmisel aastal veel. Ja nii ongi juba 60 aastat tehtud.

Kõik mõõtmised – kiirus, sügavus, hoovused – tuli vanasti käsitsi teha. Teinekord oli udu nii paks, et roolimees ei näinud vööri. Aga sõideti ja nauditi. «Nüüd näitab GPS kogu aeg asukohta. Eks igal ajal on omad plussid ja miinused. Aga meri on ikka meri ja teda tuleb hoida samamoodi nagu varem,» filosofeerib teadlasest purjetaja.

Tema sõnul on hämmastav, et tollest 60 aastat tagasi peetud regatist on mõned detailid siiani meeles. Eelkõige asjaajamine julgeolekumeestega. «Aga regatist endast miskipärast mitte. Pinge oli nii suur, et polnud aega suuri mõtteid mõlgutada,» sõnab Vooglaid ja tunnustab neid, kes regatil folkbootidega osalevad. Sest see pole mingi «plastmassalusel» purjetamine, millega igaüks hakkama saaks. «Suure jahiga pole Muhu väina regatt väga suur katsumus, aga folkbootiga küll,» teab ta.

Olev Roosma (78)

Endine purjetaja Olev Roosma on mitu Muhu väina regatti organiseerinud. Ja nõukogude ajal neil ka ise osalenud. Korraldajana tuleb talle esimesena pähe üks seik seoses idanaabritega. Kui nõukogude ajal käisid idanaabrite purjetajad pidevalt Muhu väina regatil, siis Eesti taasiseseisvumisega sidemed katkesid.

«See oli aastal 1993 või 1994. Kutsusin Venemaa purjetajaid siia taas võistlema ja leidsingi mõned mehed. Üks neist oli üks nooruke Moskva poiss, kes on kahjuks nüüdseks juba meie seast lahkunud,» alustab Roosma.

Nimelt hakanud noormees Moskvast oma päevinäinud autoga liikuma, jaht järelkäruga taga. Jõudis Moskva ringtee pealt läbi ja auto läks katki. Sai sõbra käest laenuks teise samalaadse sõiduvahendi, mis pidas vastu Novgorodini. Siis ostis kolmanda auto ja sellega jäi küll avaetapile hiljaks, aga jõudis Saaremaa etapile. Kui mees autoga praamilt maha sõitis, läks kolmaski auto katki.

«Praamil oli aga endise praamikapteni abikaasa, kes noormehe probleemi nägi ja appi tõttas. Autoromu jäeti sadamasse ja viidi purjetaja oma autoga etapile. Lisaks remontisid head saarlased vene poisi auto ära. Poiss sõitis pärast oma jahiga mööda merd Leningradi ning tuli hiljem autole järele,» räägib Roosma. «Vot niipalju taheti siin võistelda.»