Eesistumine maksab maksumaksjale kena kopika

Nelja miljoni eest saab Kultuurikatlas end turvaliselt tunda, imetleda erinevaid ekraane, korraldada paljudes ruumides häid konverentse, nautida moodsat disaini ja Eesti tippkokkade hõrgutisi – 3 299 525 euro ja 20 sendi eest.

See arv kindlasti veel kasvab, täpse summa saab kokku arvutada pärast eesistumise lõppu. «Mitmete teenuste täpne hind sõltub sellest, mis mahus neid lõpuks vaja läks. Näiteks põhikoristusele juurde tellitav koristusteenuse hange on veel ettevalmistamisel, seega seda täpset summat täna veel öelda ei saa,» sõnas riigikantselei meedianõunik Greete Kempel.

-Koht võlus ruumirohkusega

Neli kõige kulukamat teenust eesistumise ajal on Kultuurikatla sisekujunduse loovlahendus, mis maksab 905 772 eurot ning mida teostab Vaikla Stuudio OÜ; Kultuurikatla üür, mis algselt oli 810 000 eurot, kuid lisaruumide nõudlusel renditi ka D-korpuse ruumid summas 63 500 eurot – kokku 873 500 eurot.

700 000 eurot läheb Kultuurikatlas maksma toitlustus, mida pakub Argmar Grupp OÜ alla kuuluv Carmen Caterings, kes on varem korraldanud näiteks presidendi vastuvõtu toitlustust. Konverentsitehnika renti ja tehnilist teenindust pakub 630 374 euro eest Eventech OÜ. Hinna sisse kuuluvad näiteks tõlkekabiinid, videotehnika ja valgus.

Vähem kulukad teenused: Meeskond Security OÜ pakutav turvateenus, mis maksab 39 999 eurot, ajutine elektrivool ehk varugeneraatorid ettevõtte Baltic Marine Group AS poolt, maksumusega 79 982 eurot, digiekraanide rent OÜ-lt Digiekraanid 35 000 euro väärtuses; Kultuurikatla juures kasutatavad telgid lähevad maksma 34 898 eurot, mida pakub AS Telinekataja. Kõik hinnad on ilma käibemaksuta.

Kultuurikatel valiti eesistumise asukohaks eelkõige ruumide paljususe pärast. Toomas Tirs, eesistumise logistikajuht ütles, et hanke päringu peale tuli viis pakkumist. Nendest kaks olid majad, mida ei olnud ja ei ole praegugi. Nimelt Ülemiste City tehasehoone ja Porto Franco kaubanduskeskus.

Teised kaks olid rahvusraamatukogu ja Tallinna lauluväljak. Tirs seletab, et ministrite kohtumiseks on vaja üle 40 ruumi, ja nendele lisaks pearuumi ning teisi erinevaid ruume väikeste üksuste jaoks. Ruume nagu garderoobid, meediaboksid, söögikohti jne.

Sisuliselt ainus maja, mis meile sobis, oli Kultuurikatel ja meil ei olnudki väga palju valikut,» ütles Tirs.

Hange oli Kultuurikatlale omaette võit. Ivar Veerus, Kultuurikatla finants- ja müügijuht rääkis, et hanke saamise puhul investeeris Tallinna linn omakorda 1,01 miljonit eurot, et valmiks 750 ruutmeetrit kontoriruume, saaks korrastatud niinimetatud «metsik aed», ajalooline «Stuardi reduut» ja umbes 1700-ruutmeetrine kivisillutisega hooviala.

Kõik ehitustööd valmisid 16. juuniks ja ruumid anti riigikantseleile üle 20. juunil. Kultuurikatel, mis teenib tavalise poolaasta juures umbes 500 000 eurot, jääb Veeruse sõnul umbes 300 000 euroga plussi.

-Sisustuses kallis Eesti disain

Sisukujunduse eest kandis hoolt Vaikla Stuudio OÜ. Määravaks valikuks ettevõtte valimisel sai see, kelle idee tundus kõige huvitavam ja parem ning kelle küsitav hind oli riigikantselei jaoks vastuvõetav. Hanke maksumuse sisse kuulub mööbli rent ja ostmine ja ümberpaigutamine.

Riigikantselei andis kujunduse mõttes üsna vabad käed. «Ainult see, mis puudutas ikkagi turvanõudeid ja eesistumise vajadusi, määrati raamiks,» sõnas Vaikla Stuudio juht Urmo Vaikla. Arvestada on tulnud väga erinevaid osapooli: riigikantselei protokolli, ajakirjanike ja Eesti Rahvusringhäälingu soove ning muidugi turvanõudeid.

Kujunduse juures lähtuti eelkõige Kultuurikatla olemasolevast industriaalsest esteetikast, naturaalsetest materjalidest ja taaskasutuse printsiibist. Katlasse on paigutatud erinevate Eesti disainerite hinnalist mööblit.

Näiteks võib leida Kultuurikatlast Derelicti 330 eurot maksvaid kohvilaudu ja 360-eurose tükihinnaga toole, Saaremaa kuurorditoole alates 187 eurost tükk, Tarmo Luisu disainitud põrandavalgusteid hinnaga 1165 eurot tükk ja Toivo Raidmetsa 240 eurot maksvaid toole. Üle Kultuurikatla on paigutatud eestlaste loodud Click & Grow’ nutikaid lillepotte, mille hinnad algavad 60 eurost. Need on ainult mõned Eesti disainerite loodud asjadest. Hinnalisemaks võib pidada omaaegse Lutheri vabriku painutatud vineerist sohvat. Täpset maksumust mööbli osas ei osanud Vaikla Stuudio juhid öelda, sest palju asju on veel tulemas. Näiteks Marko Mäetamme piltidega illustreeritud padjad.

Eesistumise lõppedes on Vaikla Stuudiol plaanis ostetud asjad maha müüa, et teenida kulutused tagasi. Osa asju aga annetatakse koolidele ja raamatukogudele ning Click & Grow’ konteinerid kingitakse ära. «Kõik on valitud nii, et midagi otseselt prügimäele ei lähe,» sõnab Vaikla Stuudio partner Tüüne-Kristin Vaikla.

Kui jätta kõrvale kulud, on eesistumisel Eestile suur majanduslik mõju. Luuakse töökohti, suurendatakse maksude laekumist ning oodata on turismi ja toitlustusega seatud ettevõtete käibe suurt kasvu.

Riigikantselei meedianõunik Greete Kempel kinnitas, et enamik eesistumise eelarvest kulutatakse Eestis, kasu jääb seega Eesti majandusse.

2015. aastal eesistumise korraldanud Lätil kulus selleks 80 miljonit eurot.