Inimeste ükskõiksus maksis väikse läti poisi elu

Ivans Berladinsi kadumisest anti teada 2. juulil. Poisi vanemad rääkisid võimudele, et 1. juuli hommikul läks Ivans kodust ära ega ole rohkem kui ööpäeva jooksul tagasi tulnud. Seepeale saatis politsei välja tavapärase pressiteate, kus paluti Liepāja elanikel politseiga ühendust võtta, kui nad on poissi kuskil märganud.

Mitu inimest võttiski võimudega ühendust, kuid saadud infost polnud abi. Järgnevate päevade jooksul muutusid Ivansi otsingud intensiivsemaks, appi tuli kadunud inimesi otsiv vabatahtlike ühendus Bezvests.lv. Politsei asus koos vabatahtlikega Liepājat ja linnalähedasi piirkondi läbi kammima.

Võimudele teatati, et Ivansi meenutavat poissi oli märgatud kohalikus bussipeatuses, ning politsei lähtus hüpoteesist, et laps võis kuskile sõita. Hiljem osutuski see õigeks.

Vabatahtlikud kleepisid Ivansi pildiga plakateid üle kogu riigi ning need jõudsid isegi pealinna Riiga. Ka sotsiaalmeediakasutajad jagasid agaralt otsingut puudutavat infot ning poisi fotot.

Kolmandal päeval oli Ivansi otsinguga seotud juba üle 500 inimese, appi olid tulnud ka kaitseliitlased ja sõjaväelased. Kümnendal päeval otsis poissi politsei hinnangul juba ligi 4000 inimest.

Politseil oli juhtunu kohta kaks põhihüpoteesi: laps kas rööviti või juhtus temaga õnnetus. Nagu seesuguste juhtumite puhul ikka, kerkisid esile ka oma imevõimeid pakkuvad sensitiivid-detektviivid, kuid nad kadusid kiiresti orbiidilt, kui neid süüdistati juhtumi oma huvides ärakasutamises.

Otsingute jätkudes hakkasid esile kerkima küsimused Ivansi pere kohta, sest tundus veider, et keegi neist ei hakanud muretsema, kui poissi polnud juba ööpäev otsa näha olnud. Selgus, et linna sotsiaaltöötaja oli perekonnaga ühenduses, kuid põhjus ei pruugi tingimata puudutada lapsekasvatamist. Täpselt põhjust pole võimud avalikustanud.

Õige koht leiti liiga hilja

Politsei palus otsingute käigus Liepāja ja seda ümbritsevate alade inimestelt autokaamerate ja nutitelefonide salvestisi, ka uuriti läbi turvakaameralindid.

Selle nädala esmaspäeval teatasid võimud, et pärast 200 tundi väldanud materjali läbivaatamist märkasid nad ühes salvestuses lapse jalga, mille jalats ja püksid vastasid Ivansi kirjeldusele. Otsingupiirkond kitsenes umbes 50 ruutkilomeetri suurusele alale Liepāja lähedal, kus laps oli bussist maha tulnud. Politsei kasutas poisi leidmiseks ka infrapunakaameraga helikopterit, kuid õige bussipeatus, kus Ivans väljus, selgus paraku alles pühapäeval.

Üleeile õhtul leidis politsei poisi surnukeha. Esialgsete teadete järgi ei usu võimud, et laps tapeti, kuid ametlikku lahanguraportit veel avaldatud pole. Politsei sõnul suri poiss tõenäoliselt alajahtumise tagajärjel.

Poisi kodukant asub Liepājas endise mereväesadama kandis, kus halval elujärjel pered pole tavapäratu nähtus. Kohalike sõnul veedavad ka väikesed lapsed seal palju aega üksida.

«Seda juhtumit iseloomustab imelikkus, ebakõlad ja ükskõiksus,» ütles Liepāja politseiülem Uģis Āva, pidades silmas, et see pole normaalne olukord, kus viieaastane liigub linnas omapäi ringi ja ükski täiskasvanud seda ei märka ning keegi sellele ei reageeri. Politseiülem lisas, et kuigi naabrid teadsid, et ema on oma laste kallal füüsilist vägivalda tarvitanud, ei hakanud keegi sellest võimudele teatama.