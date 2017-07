Mis on Saksamaa odaviske uskumatu õitsengu põhjus?

Ja kõnealune Saksamaa odaviskenelik on kõva! Kõigi meeste tänavune parim tulemus lubab MMil medali eest võidelda. 28-aastane Hamann on visanud 86.71, 25-aastasel Hofmannil on kirjas 88.79, sama vana Röhler paugutas Dohas 93.90 ning 24-aastane Vetter pani üleeile ahhetama kõik kergejõustikusõbrad, kui põrutas Luzernis piigi 94.44 meetri peale.

Pole kahtlustki, odaviskes on praegu põnevad ajad. Kui kahel eelmisel aastal nähti 90-meetriseid odakaari üksikutel kordadel, siis sakslaste kahurvägi hellitab publiku ära. Sel hooajal on vähemalt 90-meetriseid viskeid nähtud neljal võistlusel. Näiteks üleeile Luzernis viskas Vetter üle 90 meetri suisa neljal korral (90.75, 91.06, 93.06, 94.44). Tasub mainida, et varem polnud ta võistlustel maagilist 90 meetrit veel ületanud.

Mis on sakslaste edu taga? «Üle pika aja on normaalsed viskajad pildil. Vahel on ikka nii, et kümme aastat on vaikust ning siis tuleb keegi jälle kuskilt välja. See pole ainult odaviskes nii, vaid ka teistel aladel. Meil tuli Aleksander Tammert, siis Gerd Kanter ning siis Martin Kupper ja siis tuleb kümme aastat vaikust,» tõi näite Eesti legendaarne odaviskaja Heino Puuste.

Läbi aegade maailma teise tulemuse visanud Vetter leiab ise, et nende edu on taganud suurepärane koondisesisene konkurents. «Meil on hea meeskond. Oleme kõik head sõbrad ning meil on head treenerid,» avaldas Vetter.

Kui Rio olümpiavõitja Röhler on juba mõnda aega pildil olnud, siis Vetter avanes lõplikult mõni päev tagasi Saksamaa meistrivõistluste järel, kus võitis 89.35ga Röhleri ees kulla. «Saksamaa meistrivõistlustel suutis ta tekitada eneseusu,» ütles Soome odavisketreener Petteri Piironen. Ka Puuste nõustub soomlasest kolleegiga. «Vetter on hoo sisse saanud, selle pealt tuli tal ka neli meetrit juurde.»

Hoona ei mõtle Puuste lihtsalt head vormi, vaid sõna otseses mõttes kiirust. Ka Piironen on seda tähele pannud ning peab Vetteri ja Röhleri suurimaks tugevuseks just kiirust ning selle hoidmist kuni äraviskeni. «Johannes ja Thomas jooksevad äraviske hetkeni kiirusega 6,5 meetrit sekundis. Vaid Tero Pitkämäki suudab parimatel päevadel sama,» tõdes Piironen.

Sellise kiiruse saavutamine nõuab head füüsist. Näiteks 95 kilo kaaluvale Vetterile avaldub äraviskel jala mahapanekul 800–900-kilogrammine surve.

Teiselt poolt on Vetter ja Röhler täiesti erinevat tüüpi odaviskajad. Kui Röhler meenutab pigem kõrgushüppajat, kelle visketehnika on lihvitud detailideni, siis Vetter on rohkem jõuga viskaja. «Üks on atleetlik, teine osav. See näitab, et sul ei pea odaviskes olema väga suuri eeldusi. Tippu on võimalik jõuda nüansilise viskajana ning jõulise viskajana,» rääkis Puuste.

Kuid kummale anda eelis tänavustel Londoni maailmameistrivõistlustel? Kui võtta arvesse juuli võistlusi, on kindlalt paremas hoos Vetter, kes on suutnud Röhleri seljatada kolmel võistlusel. Tänavuse hooaja lõikes on aga parem olnud Röhler, kes on konkurendist sõbrast jagu saanud viiel võistlusel.