Üks küsimus: Miks on keeruline last otsida?

Väga väikesed lapsed ei saa üldse aru, et nad on kadunud, nende jaoks on kõik teised inimesed kadunud. Kui lapsel tekib hirm, on tihti nii, et laps otsib omale turvalise koha, see tähendab seda, et ta poeb peitu ja paneb silmad ka kinni, et nii hirmus ei oleks. Sageli lapsed ei vasta hüüetele või isegi oma nime peale hõikamisele, ja see teeb laste otsimise keeruliseks.

Vanematel lastel on mingis vanuses kerge tekkima mõtlemine, et nüüd on nad mingi pahandusega hakkama saanud, kõik need inimesed on sellepärast teda otsima tulnud ning sellepärast ei julgeta välja tulla. Niisuguse olukorra vältimiseks ei tohiks last kunagi politseiga hirmutada. Selliseid asju tuleks pisikesest peale vältida ning siin aitab, kui pere on eeltöö ära teinud. Kui laps on hädas, peab ta julgema abi küsida ning olema valmis usaldama neid, kes on talle appi tulnud.

Politseil on lapse otsimiseks kasutada palju tehnilisi vahendeid, kuid alati tuleb hinnata vajadust ning kasutegurit. Näiteks kopter on suurepärane vahend parema ülevaate saamiseks, aga suvel, kui kõik puud on lehtes, pole kasutegur nii suur kui teiste vahendite puhul. Kui me hindame, et on reaalne oht inimese elule ning kopterist oleks kasu, siis loomulikult me selle lendu tõstame ja piiranguid selleks ei ole.

Kui inimene kaob, ei tohiks tunda piinlikkust ning tuleks sellest kohe politseile teada anda. Meil pole midagi selle vastu, et paneme otsingud püsti ja võib-olla leiame isiku kohe üles. Palju hullem on see, kui oodatakse viimase kriitilise pimeduseni, sest siis on otsingut juba palju raskem alustada.

Eelmisel aastal kaasati piirivalve kopter kadunud inimeste otsimiseks 31 korral, jooksval aastal on kopterimeeskond käinud otsimas seitset inimest.