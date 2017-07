Vigastus lõpetas Djokovici ja Murray Wimbledoni

Oli ilmselge, et veerandfinaalmängu kahes viimases setis vaevas teda puusavigastus ja ta ei suutnud võimsalt serviva ameeriklase Sam Querrey vastu enam relvi leida. Ent ometi ei hakanud Murray mängujärgsel pressikonverentsil kaastunnet otsima, vaid tunnustas Querreyt.

«Andsin endast lõpuni kõik, mis mul anda oli, ja olen selle üle uhke. Kahju, et võimalus tiitlit kaitsta käest libises, mõistagi teeb see kurvaks,» lausus Murray, kes mulluses finaalis alistas Miloš Raonici. Turniiri eel oli ta vahele jätnud kaks näidismatši ja kolm treeningpäeva, et vigastatud puusale rahu anda, kuid nagu näitasid kaks viimast setti – Murray võitis neis 14 geimist vaid kaks –, ei olnud sellest küllalt.

«Igasugune võimetus liikuda häirib sind ka vaimselt. Kui ta üritas suunda muuta, oli näha, et äratõuge valmistab talle ebamugavust. Ja turniiri sellises faasis pead olema sajaprotsendiliselt terve või vähemalt sellele väga lähedal,» analüüsis Murray seisundit endine Briti tippmängija Tim Henman.

Querrey, kes lõi 27 serviässa ja sai kirja 70 äralööki, võitis lõpuks üle kahe ja poole tunni kestnud mängu lõpuks 3:6, 6:4, 6:7 (4), 6:1, 6:1. Temast sai ühtlasi rekordimees, sest suure slämmi turniiri poolfinaali jõudis ta 42. katsel.

USA meeste tennise ajalugu vaadates tundub pisut uskumatu, et viimati jõudis ameeriklane suure slämmi turniiril poolfinaali 2009. aastal. Siis sai sellega Wimbledonis hakkama Andy Roddick. «Ma ei alustanud kõige paremini, kuid püüdsin mängus püsida. Neljandas ja viiendas setis leidsin lõpuks hea hoo. Tunne on mõnus, üks unistus on täitunud. Ja seda veel Wimbledonis!» rõõmustas Querrey.

Murray kaotus andis Novak Djokovicile võimaluse turniiri lõpuks taas maailma esireketiks tõusta, kuid selleks pidanuks ta turniiri võitma. Juba eelmises ringis küünarnukivigastusega hädas olnud serblase mäng kestis aga veerandfinaalis napilt tund ja kolm minutit – siis andis ta seisult 6:7 (2), 0:2 Tomaš Berdychile loobumisvõidu. Berdych kohtub poolfinaalis Roger Federeriga, kes alistas 6:4, 6:2, 7:6 (4) Miloš Raonici.

Querrey läheb aga poolfinaalis vastamisi 7. asetusega Marin Ciliciga. Ka horvaat pidi võiduks vaeva nägema viis setti, alistades 3:6, 7:6 (6), 7:5, 5:7, 6:1. Müllerile oli see juba teine viiesetiline mäng järjest, sest eelmises ringis sai ta ligi viis tundi kestnud duellis jagu Rafael Nadalist.