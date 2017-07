Pärnu korvpallimeeskond paneb pillid kotti

«Meie sportlik ambitsioon pärast lõppenud hooaega oli jätkata vähemalt samaväärselt kui mullu. Ja miks mitte teenida medal. Aga medali eelarve on tunduvalt suurem kui meie oma. Klubil on praegu päevakorras positiivsed eelkokkulepped mitme senise toetajaga, kaasa arvatud viimaste hooaegade nimisponsoriga, aga lisavõimaluste otsing ei ole kandnud vilja ja sellises olukorras hooaega alustada on liiga riskantne ettevõtmine,» selgitas klubi juht Mait Käbin.

Läbi saanud hooajal saavutas Pärnu Sadam klubi ajaloo säravaima tulemuse, võites karikavõistlustel pronksi ja saades meistriliigas kõrge neljanda kohta.

Alaliidu reeglite järgi lõpeb meeskondade registreerimine liigasse sel laupäeval, 15. juulil. Hoolimata Pärnu linna ja mitme sellele kuuluva ettevõtte toetusest ei suutnud klubi kokku saada eelarvet, mille baasil minna edasi edukalt lõppenud hooaja tulemuste vääriliselt.

«Tunnen, et meistriliigas jätkamine käib meie klubile üle jõu. Võin kinnitada, et olen seda viimased paar aastat rääkinud, aga nüüd on see koorem märkamatult järjest raskemaks läinud ja ma tunnen, et on õige aeg lõpetada,» teatas Käbin.

Käbini sõnutsi on igal aastal riskitud ja lõpetatud nii, et on näpistatud järgmise aasta eelarvest. See on ohtlik ettevõtmine, mis võib üle pea kasvada. Näitena võib tuua tänavuse hooaja lõpus pankrotistunud Rakvere Tarva meeskonna.

Toetajaid on üha raskem leida, aga meistriliigas mängimise reeglid karmistuvad. «Varem võisid spordiklubid maksta stipendiume, aga enam ei tohi,» märkis Käbin.

Pärnus on Käbini sõnutsi sponsoreid leida väga raske, kuna linnas pole suuri ettevõtteid, mis õla alla paneksid. «Kõigil on enda tegemistegagi raske. Ma ei väidagi, et keegi võiks või peaks meid toetama. Lihtsalt ei ole õnnestunud kindlaid tugisambaid juurde leida,» nentis Käbin.

Klubi eelarve on üks väiksematest Eestis, vaid poistest koosneva G4S Noorteliiga tiimi eelarve on veelgi tagasihoidlikum.

Teha samm tagasi ja jätkata noorte mängumeestega pole Käbini jutu järgi võimalik, kuna ei tule peale sellisel tasemel noori mängijaid, kes oleksid meistriliigaks küpsed. «Meie ambitsioon on juba selline, et me ei soovi nõrgemat tiimi komplekteerida kui mullu. Kui soovime medalitele mängida, maksab see hulganisti raha ja poolkõvalt pole mõtet asja ajada. Kui soovid nelja sekka jõuda, pead väljast juurde võtma vähemalt ühe heal tasemel mängujuhi ja ühe keskmängija,» teatas Käbin.

Eelarve kokku ajamine on juba aastaid Käbini õlul. «Keegi ei peagi abistama, see on minu vaba tahe, et korvpalliklubi Pärnu püsiks Eesti korvpallis pildil. Võtan vastutuse enda peale. Mina olen see mees, kes ei saanud eelarvet kokku,» möönis ta.

Hoolimata raskest otsusest jätkab korvpalliklubi senist järjepidevat tööd noorte ja lastega.

KAST: Mis saab kodusest meistriliigast?

Möödunud nädalal otsustas Eesti korvpalliliit, et Rakvere uus korvpalliklubi Viru Bull ei saa pankrotistunud Rakvere Tarvast tühjaks jäänud kohta endale.

Peale selle lükati tagasi nii Eesti kui ka Läti liigas mängiva Valga/Valka soov mitte käsitleda Eesti-Läti võistkonna lätlasi välismängijatena, et võiks maksta nende eest väiksemat litsentsitasu kui ülejäänud klubid.

Seega on kaks klubi juba liigast väljas ja Valga korvpallimeeskonna kohal ripub suur küsimärk, kes ei ole veel praeguse seisuga Eesti meistriliigas mängimist kinnitanud.

Kindlasti jätkavad BC Kalev/Cramo, Tartu Ülikool, Avis Utilitas Rapla, TTÜ KK, TLÜ/Kalev ja G4S Noorteliiga võistkond – kokku kuus meeskonda. Eesti korvpallikaart võib jääda õige hõredaks.

Korvpalliliit otsustas sedagi, et tuleval hooajal ei mängita Eesti karikavõistlusi meeste arvestuses. Põhjus seisneb hooaja keskel toimuvates koondisemängudes.

«15. juulil on meeskondade registreerimise tähtaeg ja hetkel tegeleme aktiivselt sellega, et Pärnumaa korvpall ei kaoks kaardilt. Loodetavasti juba homse (tänase – toim) tööpäeva jooksul saame anda lisainfot,» lausus Eesti korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi Postimehele.