Lilleilu uudistajad tallavad viljapõldu

Pettunud põlluomanik on maa juba ammu välja rentinud, kuid tema kodu asub sealsamas. Möödunud nädalavahetusel vooris talu läheduses edasi-tagasi mitusada autot, põhjuseks ikka säravvärviline põld. «Siin käib igasugu tegelasi kuni Lasnamäe venelasteni välja,» ütleb ta.

Jutud loodusimest levivad sotsiaalmeedias ja nii mõnigi fotograaf reklaamib mitmesajaeuroseid fotosessioone. «See on minu õnnetus ja samas kellegi õnn,» märgib 35-aastase põllumehestaažiga põllu rentnik, kes ei ole enne sellist asja näinud. «Ma ei tea, kas seal alasti mehi ka pildistatakse, aga naisi küll,» muigab ta ja imestab: «Kas põlluservas pilti teha ei saa? Peab ikka keset põldu minema?» Mehel ei jäänud muud üle, kui organiseerida põlluvaheteele keelumärgid, et autode voogu pisutki leevendada. Samuti on ta nõu pidanud kohaliku konstaabliga. Talle tuli suure üllatusena, et põllu on tänavu just moonid vallutanud, sest rukkililli on varemgi olnud.

«Põhikultuur on ikaldunud ja see andis võimaluse umbrohulistele taimedele, aga miks just mooni nii palju on, seda ma ei tea.» Moone vohab Tallinna läheduses teistelgi põldudel. Raasiku valla 30-hektarilise rapsipõllu omanik (pildil) tunnistas, et tal on jaks otsas. «Vahel on siin kaheksa autot korraga ja ma lihtsalt ei jaksa enam pildistajaid ära ajada.» Rapsi mahatallamisega tekitatud kahju suuruseks hindab ta umbes viissada eurot. «Ei ole tappev kahju, aga pigem just see, et teen tööd, näen vaeva ning siis tullakse ja tallatakse kõik maha.»