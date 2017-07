Vibulaskja naeratus. Mazda MX-5 sõiduproov

MX-5 pole pime kuuletuja, üks neist, kes raiub teha, mida juht ütleb. Ta ei ole ka arutu andestaja, kes hoolikalt juhi vigu klaarib (kuni selle kurva piirini, kus pole enam midagi klaarida). MX-5 on suhtlemisaldis, tema tagasiside on terviklik, vahetu ja lihtsalt hoomatav. Esimene asi, mida liikuma saades tajute, on tunne, et ta ei kaalugi üldse midagi. Umbes tonni jagu massi tähendab, et ta ongi kerge. Innukas ja erk.

Kerge auto, aga mugavused ja juhti abistav tehnoloogia on tasemel. Ainult üks kaaluvähendus jäi silma. Päikesesirmides on küll peegel, aga puudub polsterdus. / Raul Mee

Suurepäraselt toimiv manuaalkäigukast. Euroopas õnneks automaatkastiga üldse ei müüdagi, erandkorras saab automaati ainult RFile. / Raul Mee

Jõuallikas paikneb esirataste suhtes nii, et ülesehitus on võrreldav keskmootoriga autoga. See on absoluutselt eriline tunne, kuidas juhil on võimalik selle autoga ühte sulada, tunnetada rattaid, nautida paindlikku vedrustust. Siiski, tähelepanelik tasub olla järsult hoogu maha võttes, sest hilisel pidurdusel käitub auto pehmelt. (Tõsi, RFiga on pehmust vähem tunda.) Kõiges muus osas, mida ette heita – kodumaa tasased ja kurvideta teed, ma vaatan teie otsa. Seda autot müües peaks esindus võtma pandiks sõna ja pea, et omanik viib oma MX-5 hullama sinna, kus on mäed. Kasvõi Lõuna-Poolasse, kasvõi kord aastas. See pisike briljantne auto tasub selle eest kuhjaga, võin selle peale mürki võtta.

Tuleme nüüd katuste juurde tagasi. Kahe aasta eest esitletud pehme riidest katusega MX-5 sai tänavu juurde avatava kõvakatusega versiooni ja selle eristamiseks mudelinimesse lisaks tähise RF. Lühend tuleb sõnadest «Retractable Fastback», mille tähendust on kõige lihtsam seletada nupule vajutades. Liikuda ei tohi kiiremini kui 10 km/h ja 13 sekundiga on katus end peale või alla voltinud. See on etendus omaette, mida võib vaadata kordi järjest.

Avatav kõvakatus lisas niigi senini kõige kergema MX-5 kaalule vaid 45 kg. / Tootja foto

Pehme katusega on lihtsam. Sõrme ja pöidlaga vabastate lukustusmehhanismi ja lükkate katuse taha alla ja klõps! kinni. Aega kulub kaks sekundit ja kaassõitja saab seda vabalt teha maanteekiirusel. Samamoodi peale tagasi.

Aga milleks kinnine katus? Ainus võimalus nautida kodumaist suve vihmavarjuta on sõita lahtise katusega autoga. Sõites ei saja vihm sisse. Ainult seisma jääda pole vaja. Ma ei tea, milleks te peaksite seisma jääma, kui teil on MX-5.

MX-5 oskab seda trikki, mida valdavad ainult väga erilised autod. Ta paneb naeratama, veab suu iseenesest kõrvuni, olete roolis või kõrvalistmel. Nii ma sõidangi kaheaastase ootamise järel läbi laupäevaõhtuse vihmase ja inimtühja linna. Keegi ei näe seda, ja keegi ei kuule lõikav-teravalt mängitud barokkviiulit, mis ei kosta peatugedesse peidetud kõlaritest mitte üksnes mulle, vaid jääb ka tänavate kohale rippuma. MX-5 loob oma üleküllastunud, ilusa maailma. Katus on all ja MX-5 on parim paik, kus olla.

Üheksale Bose kõlarile lisaks on kõlarid ka peatugedes. Muidu ei saaks üle tuulemüha kasutada Bluetoothi telefoniühendust ja ka muusikat kuulata on palju parem. / Raul Mee