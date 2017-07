Veerpalu juhtumi vari kummitab Eesti spordi rahastust tänaseni

Siim Sukles, Eesti Olümpiakomitee peasekretär

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles tunnistab, et välisraha pigem kaob Maarjamaalt. «Uues olümpiatsüklis näiteks Telia meid enam ei toeta. Nad on olümpialiikumist toetanud vist alates 1992. aastast,» toob Sukles ühe näite. «Suuri firmasid, kes oma raha Eestist välja tõmbavad, on veel: SEB, Swedbank jt. Siin on üks ja väga selge loogika: kui algusaastatel oli neil ettevõtetel vaja kuvandi loomist, siis nüüd keskendutakse vaid kasumile,» teab Sukles. Raharong on ainult ühes suunas: Eestist välja.

EOK peasekretär ütleb, et raha hakkas spordist välja minema Andrus Veerpalu dopinguskandaali järel. «See suusajama oli esimene väga hea võimalus või põhjus kusagil suurfirma nõukogus selgeks teha, miks spordist eemalduda,» tõdeb Sukles.

Suurt katastroofi ta selles siiski ei näe, sest samal ajal on aina rohkem Eesti ettevõtteid hakanud sporti toetama. Alguses väiksemate, siis juba suuremate summadega. «Esile on kerkinud Eesti oma firmad, nagu Tallink ja Alexela,» lisab ta.

Mihkel Uiboleht, Eesti Jalgpalliliidu infojuht

Et jalgpallis on raha aasta-aastalt üha rohkem, pole Eesti jalgpalliliidul nurinaks põhjust. Nemad ei saa ka öelda, et välismaine toetus oleks kadumas. Tõsi, vaeva peab ka nägema. Alaliidu avalike suhete juhi sõnul on täiesti loogiline, et kui ettevõtte juhtimine on Eestist kaugemal, hakatakse ühel hetkel kohaliku elu toetamisest loobuma. Kui põhiturg on mujal, tullakse välisturule vaid kasumit saama.

«Globaliseerumise üks osa on, et just suuremad ettevõtted panustavad ainult rahvusvahelistele võistlustele, nagu MMid ja EMid, olümpia ülekanded jms. Selle kaudu saavad ettevõtted oma turu kätte. Kui vaadata jalgpallis näiteks Inglise liigat või MMi ja EMi, siis on nende vaadatavus nii suur. Seetõttu kohalikku tasandit tihti ei spondeerita,» sõnab Uiboleht. Sest kõik spordivõistlused – ja seega sponsorite reklaam – on tänapäeval nii kergelt kättesaadavad.

Uiboleht räägib ka, et sponsorluses on suur roll missioonil. Neil, kellele on esmane idee ja kes soovivad kohalikku ellu panustada. «Mulle tundub, et tihti on teiste alade või alaliitude puhul nii, et sponsorid vahetuvad üsna tihti. Meie puhul on nii, et suur hulk sponsoritest on pikaajalised toetajad,» sõnab ta. Kümme ja isegi 17 aastat, loetleb Uiboleht: Nike, Tele2 jt.

Ettevõtted otsivad muidugi ka reklaamiväljundit: vaadatakse, kus käib publikut. Ent vaadatakse ka alaliitude tööd. «Ettevõtetele on seesama missioon ka oluline, kuid kas peale spordi tehakse veel muud, et see ületaks tippspordi piirde,» teab Uiboleht. Selle all mõtleb ta noorteprojekte ja näiteks ka integratsiooni.

«Meil ei ole välisfirmade raha kadu. Üritame käia ajaga kaasas ja pakkuda täiendavaid võimalusi ja väljundeid ning meie toetajate hulk on viimase kümnendi jooksul omajagu kasvanud.»

Toetuse kasv on Eesti spordis pigem erand.