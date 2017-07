Mahajäetud mõisast mainekaks restoraniks

«Meist saab Eesti väikseim piirituse- või õigemini maitseviina tootja,» sõnas Metsallik entusiastlikult.

Põhjaka mõisa tooraine tuleb nii nende enda õue pealt kui ka teistelt Eesti tootjatelt. Kunagi olid neil sead ja kitsed, praegu jooksevad hoovi peal ringi lambad, kuudis on kanad ja põllult saab värsket kraami.

Tomik lausus, et kuigi nad eelistavad eestimaist, siis liiga karmid nad toiduainete valikul ei ole ehk vanillikaun ja vürtsid tulevad ikkagi välismaalt, sidrunit päris ise ei kasvatata.

Põhjaka mõis annab kulinaaria, viinaköögi ja restoranina suvel tööd umbes kolmekümne viiele inimesele, aastane keskmine töötajate arv on 15. «Kui me alustasime, oli meil seitse töötajat koos meiega – see arv on kasvanud jõudsalt,» rääkis Metsallik.

Enamik töötajaid on Järvamaa inimesed, kuid on ka neid, kes tulevad Tartust, Põlvast või Paidest.

Mõlemad rääkisid, et tööjõu leidmine ei ole lihtne, nende sõnul on kokki isegi Tallinnas keeruline leida, nii et leida kedagi, kes tahaks Tallinnast ära maale tulla, on topelt keeruline. «Palgasurve on ka viimastel aastatel nii suur olnud, ostetakse ju vahetuste kaupa kokkasid üle uutesse restoranidesse ja see teeb olukorra veel keerulisemaks,» nendib Metsallik.

Ainult palk inimesi ei motiveeri, küll aga hea töökeskkond, teavad mehed. Näiteks on nende töötajatel kindel lõunapaus kolmest neljani ja restoran suletakse õhtul kell kaheksa. «Kui Tallinna restoranis sa alles hakkad kell kaheksa tööle, siis siin on selles mõttes mugavam ja mõnusam minu arust,» lausub Tomik.

-Maal elamine on luksus

Küsimusele, mida riik saaks maakohtade väikeettevõtjate heaks ära teha, vastab Metsallik, et tegemist on valusa küsimusega. «Kui mina nüüd juba varsti 15 aastat tagasi Järvamaale tulin, siis elas siin üle 30 000 inimese suvel, praeguseks on see juba alla 30 000, see juba näitab seda, et palju raskem on maal hakkama saada,» ütles ta.

Nende sõnul peaks riik peatama inimeste voolu linnadesse, selleks võiks maaelanikele luua näiteks maksueelistusi. «Mõtteviis on linnale suunatud, et tõstame aktsiisi ja siis sõidetakse linnas vähem, aga maainimene saab sellest kaks korda rohkem pügada jälle,» lausus Tomik.

Kui Tallinnas sõidavad inimesed tasuta transpordiga tööle, siis neil endil tuleb päevas sada kilomeetrit asjaajamiseks maha sõita. Ka maaliinide ühendus pole piisavalt arenenud.

Tuleviku koha pealt on meestel rohkelt ideid.«Meil on mitu lehekülge plaane, aga eks kõik nõuab investeeringuid, aega ja raha,» kirjeldab Metsallik.

Ettevõtjad leiavad, et kulinaaria ja viinaköögi poole pealt on neil veel palju teha, samuti on neil majutusasutuse mõte peast läbi käinud. Põhjaka mõisa teisel korrusel oleks magamiskohtadeks ruumi, kuid selle plaani on mehed maha matnud. Parema meelega ehitaksid nad mõisa lähistele ööbimiskoha, mis ei segaks restorani tööd.