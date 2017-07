Mullustest põlengutest räsitud Piirissaar täiustab veevärki

Saare ja Tooni külas on Piirissaare vallavanema Liina Miksi kinnitusel veevärk olemas. Tooni külas ehitati see valmis alles kaks aastat tagasi. Põhjapoolseimas, Piiri külas seni veevärki pole, kuid kuna vald sai väikesaarte programmist raha, otsustati see sealgi valmis teha.

Puhas joogivesi on mõeldud Piiri küla 14 majapidamisele. Rajatakse torustik koos liitumispunktidega. Kanalisatsioonisüsteemi ja puhastit siiski ei tule ning reoveest tuleb elanikel ka edaspidi vabaneda imbväljaku või mõne muu lokaalse võimaluse abil.

Veel paigaldatakse külla neli tuletõrjehüdranti. Kuna kustutusvesi ei pea tingimata juua kõlbama, on kaalumisel varustada hüdrante Peipsi järve veega, nagu rääkis Miks. Lõplik otsus, kas hüdrantidesse pumbatakse järvevett või puurkaevust võetud joogivett, sünnib koostöös projekteerija ja ehitajaga.

Veevärgi ehitajat vald esialgu alles otsib, kuid kindel plaan on ehitus juba selle aasta lõpuks valmis jõuda. Muu hulgas paneb vald hankel osalejatele südamele, et sügisel ilmade jahenedes võib saart ümbritsevale järvele tekkida jääkate ning siis katkeb ühendus saarega. See tähendab, et tööd tuleb ära teha kiiresti.

Kustutusvee kättesaadavuse probleem ilmnes saarel teravalt mullu kevadel ja suvel, mil saarel oli järjepanu kolm tõsist tulekahju.

Neist esimene, Saare külas ööl vastu 16. maid, oli kõige laastavam ja hävitas kolm elumaja ning puidust kiriku. Miks meenutas, et üks elanik oli pärast väga rahul, et külas on veevärk. Ta ühendas kraani otsa vooliku ja kastis oma maja seina ning päästis sellega maja süttimast.

Tuletõrje veevõtukohtadeks rajatud tiigid olid aga kinni kasvanud ning sealt oli vett raske kätte saada. Nii otsustatigi Piiri külas parandada tuleohutust hüdrantidega.

«See on väga hea uudis,» leidis Piirissaare vabatahtliku tuletõrjeseltsi juhatuse liige Jüri Hrabrov. Tema hinnangul suurendab kustutusvee vabalt kättesaadavus tublisti turvatunnet saarel.

Turvalisust peaks lisama ka kohaliku vabatahtliku tuletõrjeseltsi uus päästehoone, mis ehitatakse Tooni külla. Tooni küla asub saare kõrgema osa keskel, kahe ülejäänud küla – Saare ja Piiri – vahel. Mõlema küla keskusse on Toonist maad veidi üle poole kilomeetri.

Hanke maja ehitaja leidmiseks korraldas selts märtsis. Hrabrovi selgitusel on ehitaja leitud ja täpsustatakse veel lepingu nüansse. Hoone nurgakivi pannakse tema sõnul aga kindlasti sel aastal.

Peale selle tahab selts täiustada ka päästevarustust.