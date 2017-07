Kehv kevad ja suvi küll, aga eestimaine kurk läheb juba purki

Salvest plaanib tänavu kokku osta 1200 tonni kurki. Sellest ligi 900 tonni tuleb Eesti kasvatajatelt, ülejäänud Saksamaalt.

«Saksa kurgist teeme Soome minevaid tooteid,» märkis Alice Ellamik.

Eestisse valmistab ettevõte tänavu ligi 700 tonni meie talunikelt ostetud kurkidest valmistatud tooteid. «Meie inimesed tahavad kodumaal kasvatatud kaupa,» kinnitas Alice Ellamik. Ta lisas, et tänavu soovivad kohalikud talunikud ettevõttele rohkem kurki müüa, sest selle hind on varasemast kallim.

Eesti kurk hilineb

Põltsamaa Felix, kus kurgiliinid pandi tööle kohe pärast jaanipäeva, ostab kokku 2100 tonni kurki. Sellest ligi 40 protsenti läheb kaubaks Soome, Rootsi, Lätti, Leetu ja Venemaale. «Töö algaski Rootsi ja Lätti mineva kurgiga,» ütles ASi Põltsamaa Felix turundusdirektor Marek Viilol.

Sel nädalal jõudsid ka sellesse ettevõttesse esimesed kodumaised kurgikoormad.

«Eesti kasvatajatelt tulevad praegu väiksed kogused,» rääkis Marek Viilol. «Külma kevade ja suve tõttu on kohalik kurk hiljaks jäänud. Tavaliselt on kurgi tippaeg 20. juuli paiku, tänavu lükkub see ilmselt kaks nädalat hilisemaks. Aga ilma ei tea ju keegi ette: kui järgmisel nädalal lööb 24 kraadi sooja, ongi tippaeg käes.»

Eesti inimesed soovivad, et kurgipurgis oleks Eesti kurk, seepärast suurendas Põltsamaa Felix kohaliku kurgi kogust mullusega võrreldes ligi 20 protsenti. «Kõige rohkem ongi nõudlus meie kurgi järele kasvanud Eestis,» kinnitas Marek Viilol.

Tänavu kasvatavad ettevõtte üheksa pikaajalist kodumaist partnerit hoidistamiseks 1300 tonni kurki. «Loodame kavandatud koguse neilt kätte saada, oleme kurgi hinda veidi üles löönud,» märkis turundusdirektor.

Piiri taga läheb kõige rohkem Põltsamaa Felixi kurki kaubaks Soomes, Rootsis ja Lätis. Enim kasvas tänavu eksport Rootsi, kuhu sel aastal müüakse 40 protsenti rohkem toodangut kui mullu.

Kõige väiksemad kogused lähevad juba aastaid Venemaale. «Venemaale valmistame peamiselt toidukohadele vajalikke viilutatud ja terveid kurke suurtes, kaheksakilostes tünnides,» rääkis Marek Viilol. «Natuke meie kurki läheb seal müüki ka jaekaubanduses.»

Vaja läheb abijõudu

Suurte tellimuste täitmiseks palkas Põltsamaa Felix tänavu appi 220 hooajalist töötajat, töö käib kahes vahetuses mitmel liinil korraga. Et enamik hooajatöölisi on pärit Põltsamaalt kaugemalt, on ettevõte pannud sõitma bussid, mis abilisi kaks korda päevas tööle ja koju sõidutavad.

«Teeme sel hooajal 50 kurgitoodet, lisaks ka uusi tooteid ja nii on pidevalt töös palju liine, sellepärast on meil tarvis palju abiväge,» selgitas Marek Viilol. «Võtame inimesi ka nüüd veel tööle juurde, uks on lahti.»

/ Sille Annuk

Saagikoristusajaks on abiväge palganud ka Salvest: sel nädalal oli seal ametis 17 hooajatöölist, esmaspäeval lisandub neile veel kaheksa. Hooajatöölise tunnitasu on 3 eurot ja 50 senti, kuu brutopalgaks tuleb ligi 600 eurot. «Meie oma töötajate tunnitasu on kallim,» ütles Alice Ellamik.

Enamiku hooajatöölistest palkas ettevõte töötukassa kaudu. Salvesti ja töötukassa koostöö jätkub, läinud nädalal allkirjastati koostöölepe.

Salvesti ja töötukassa koostöö on tihenenud viimasel aastal. «Töötukassa on väga operatiivne partner,» ütles Alice Ellamik. «Neil on andmebaasis nii töötud kui tööd otsivad inimesed, nad teevad meile juba eelvaliku ära. Lisaks on neil väga lai valik teenuseid.»

Töötukassa on ettevõtetega koostööleppeid sõlminud 2012. aastast, Salvestiga sõlmitud leping on kolmekümne kolmas. Ülikoolilinnas on töötukassal koostöölepingud ka ASiga Hanza Mechanics Tartu ja sihtasutusega Tartu Ülikooli Kliinikum.