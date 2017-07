Venelane vaidleb kohtus, et on eestlane

Heal majanduslikul järjel olev Peterburi kinnisvaraärimees käib iga kuu Eestis puhkamas. Viimati Õllesummeril ja seda Soome viisaga, mida olevat lihtsam saada. Eesti keelt Georgi Simul ei räägi, küll aga valdab peale vene keele veel inglise ja prantsuse keelt.

Ka Eesti kultuuri kohta pole tal erilisi teadmisi, kuid sellele vaatamata on ta valmis loobuma Vene kodakondsusest ning kolima siia koos naise ja nelja tütrega, kellest noorim on viie- ja vanim 21-aastane. «Oluline on olla vaba maailma kodanik, eriti minu tütarde tulevikku arvestades,» põhjendas Simul, kes loodab, et noorim tütar läheb esimesse klassi Tallinnas. «Ostaksime Piritale maja,» unistab ta ja lubab eesti keelegi selgeks õppida. «Tere hommikust, tere õhtust,» demonstreerib mees seniseid saavutusi.

Georgi tihedad Eesti-külastused algasid ligi kaks aastat tagasi. Umbes siis sai Simul enda sõnul ühest Peterburi reisiagentuurist soovituse oma päritolu uurimiseks, mille tulemusena peab ta siiani Eesti riigiga kohtulahingut. Selleks on ta palganud tippadvokaadi Olavi-Jüri Luige.

«Läksin viisat taotlema ja reisiagentuurist öeldi, et sinu nimi on väga huvitav, kust sa pärit oled,» meenutas Simul. «Kui ütlesin, et mul on sugulased Eestis, soovitati kontrollida, et äkki on minu esivanemad optandid,» rääkis mees. «Optandid? Mis see tähendab?» oli ta esialgu nõutu.

Optantideks nimetatakse enne iseseisvumist siit välja rännanud eestlasi, kellele anti Tartu rahulepingu alusel võimalus Venemaal elades Eesti kodakondsus valida. Valikuõiguse said ka Võrumaalt Sõmerpalust Pihkva oblastisse kolinud Jaan ja Karoline Simmul, kes kuulutati ühes seitsmeaastase poja Augustiga 1921. aastal Eesti kodanikeks. Seda tõendavad siinses rahvusarhiivis hoiul olevad dokumendid, mis Georgi Simul välja otsis. Nende põhjal peabki ta end sünnipäraseks Eesti kodanikuks, sest August on tema vanaisa.

Kes selgitaks Tartu rahu?

«Minu vanavanaema Karoline rääkis väga halvasti vene keelt ja mina ei saanud temast üldse aru, kui lapsena suvel külas käisin,» meenutas Simul ja rääkis loo, kuidas teda pärast arhiividokumentide leidmist Peterburi Eesti konsulaadis õnnitleti. «Öeldi palju õnne – teil on nüüd õigus saada kodakondsus.»

Õnnesoovid olid aga ennatlikud. Taotluse Eesti pass saada andis Vene ärimees politsei- ja piirivalveametis (PPA) sisse mullu aprillis koos 1921. aasta dokumentidega, kus mustvalgel kirjas, et tema vanaisa August on «kodakondsusse vastu võetud».

PPA sellega aga ei rahuldunud. Nimelt murtakse praeguseni pead, mida ikkagi Tartu rahulepingus mõeldi ja kellel on õigus Eesti kodakondsusele. Alles on küll palju vanu dokumente ja kirju, ent neid saab isemoodi tõlgendada. See on kaasa toonud õigusliku tohuvabohu, kus Eesti riik on otsustanud kord nii, kord naa. Kord on kodakondsust seesuguste dokumentide põhjal antud, siis jälle mitte. Ilmajääjad on pöördunud kohtusse, kus koos Simuliga vaidleb praegugi viis eestlaste järeltulijat.