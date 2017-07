Segane seis Pärnu klubi ja korvpalliliiduga

Eelmisel aastal liigas neljanda koha saanud Pärnu Sadama nime kandnud meeskonna juht Mait Käbin põhjendas loobumisotsust raha nappusega. Alaliit ütles eile, et tehakse kõik endast olenev, et veel üks meeskond liigast ei kaoks. 15. juulil kukub liigasse registreerimise tähtaeg.

Kuhi on Pärnu klubi juhtide ja alaliidu juhatusega pidevalt kontaktis olnud ja lahendust otsinud.

«Tahe (lahenduse leidmiseks – toim) on olemas nii meil kui ka Pärnu klubil, aga detaile ei saa ma praegu avalikustada. Teeme koostööd,» sõnas Kuhi Postimehele. Kuhi peab enda sõnul veel teatud asjad kooskõlastama alaliidu juhatusega, misjärel saab anda lisainfot.

Meistriliiga meeskonna vedamise võib üle võtta Johan Kärp, kes on seni vedanud Pauluse korvpalliklubi (mis kuulub KK Pärnuga ühisesse klubipüramiidi ehk sisuliselt on tegu sama klubiga – toim). Sellise ettepaneku tegi talle alaliit. Kärp kinnitas Postimehele, et alaliit on temaga suhelnud. Klubi esitab tema sõnul alaliidule avalduse, et registreerimise tähtajale ajapikendust saada. Samas on ta jätkamise osas pigem kahtlev.

«Kuna see asi tuli nii ootamatult, tuleb alaliidule KK Pauluse poolt taotlus tähtaja pikendamiseks. See aga ei tähenda, et me sinna kindlasti registreerume. See sõltub sellest, kas saame sponsoritelt raha või mitte. Ma olen alaliidule öelnud, et üritan rääkida toetajatega, aga kui piisavalt raha ei saa, siis meistriliigas siiski ei mängita,» sõnas Kärp.