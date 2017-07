Mitme näoga meri

Seetõttu toimuvadki merepäevad tänavu 15.–18. juulini ehk laupäevast teisipäevani. Sündmused leiavad aset viies sadamas: Vanasadamas ja Lennusadamas ning partnersadamatena Haven Kakumäel, Noblessneri sadamas ning Pirita jahisadamas. Tihe programm on ka Lennusadama ning Vanasadama vahel Kalasadamas.

Pirita sadamas algavad merepäevade eelüritused juba täna ning õhtule paneb punkti ansambel Regatt, kelle kontsert algab kell 22 Pirita jahisadamas.

Hulk suuremaid ja väiksemaid laevu saabub Tallinna sadamatesse juba nädalavahetuseks, kuid esmaspäevaks jõuavad siia The Tall Ships Race’il osalevad purjekad, millest suurimad on 117,5 meetri pikkune neljamastiline STS Sedov, mida saab näha Vanasadama ristluskai ääres, ja 109 meetrit pikk purjeõppelaev STS Mir.

Uue asjana on tänavu merepäevadel avatud Vanasadama innovatsiooniala, kus TTÜ Mektory, Biorobootika Keskus ja Eesti Mereakadeemia näitavad põnevaid leiutisi, simulaatoreid ja roboteid.

«Innovatsioonialal soovime näidata, kuidas on merendus muutunud ning kuidas aitab kiiresti arenev tehnika meremehi,» ütles merepäevade projektijuht Tõnno Piigli. Näiteks saab merepeo raames Vanasadamas tutvuda U-CAT allveeroboti tegemistega. Allveerobot ujub Admiraliteedi basseinis ringi ning uurib purjelaevade veealust osa. Kõik vee all toimuv on videopildis ka suurel ekraanil kõigile huvilistele näha.

«Peale mere on innovatsioonialal esindatud ka maa ja taevas. Nii saab Vanasadamas tutvuda satelliidi maketi ja tudengivormeliga, huvilistel on võimalik aimu saada ka virtuaalsest reaalsusest ning osaleda robootika töötubades. Näiteks tutvutakse töötubades roboti ehitamise komplekti Lego Mindstorms EV3 osadega, ehitatakse valmis oma robot ning programmeeritakse see lahendama ülesandeid. Innovatsioonialal saab näha ja katsetada leiutisi, millele tavaliselt ligi ei pääse, seega tuleks kõigil tehnikahuvilistel võimalusest kinni haarata,» rääkis Piigli.

Esimest korda on merepäevade partnersadamate seas ka Eesti uusim väikelaevade sadam Haven Kakumäe. Kakumäel saab laupäeval näha merepäästeõppust. «Õppuse raames mängib politsei- ja piirivalveameti lennusalk läbi päästeaktsiooni merel. Kuidas asi laheneb ja millised sündmused täpsemalt õppe raames aset leiavad, näeb kohapeal,» ütles Haven Kakumäe tegevjuht Neeme Kaarma.

Kakumäe sadamas saab merepäevade ajal proovida purjetamist, kajakisõitu, aerulaua joogat, lohesurfi ning esimest korda merepäevade ajaloos ka aerusurfi lemmikloomaga.

«Kindlasti saab kõige adrenaliinirohkema merepäevade kogemuse esimest korda Eestisse tuleva, vee kohal hõljuva kiire katamaraaniga sõites, mille kiirus ulatub kuni 60 km/h. Tegemist on eluks ajaks meelde jääva kogemusega, kus alusel ongi vaid juht koos kaassõitjaga,» rääkis Kaarma.

Kakumäel toimuvad merepäevad nädalavahetusel, 15.–16. juulil. Mitmesuguseid tegevusi jätkub mõlemal päeval hommikul kella kümnest kuni õhtul kella kümneni.

Toimuvad nii rannajalgpalliturniirid kui ka rannatennise võistlused. Tasuta kontserte annavad ansambel Regatt, Marten Kuninga bänd Miljardid, Tanja Mihhailova, Red Hot Chilli Poppers, Marie ja Raul Vaigla, Frankie Animal, ansambel HU? ning ansambel Justament koos akadeemilise meeskooriga. Samuti peetakse maha merepäevade esimene rahvusvaheline veesõidukite Speed Race ehk kiirussõit.

15. juulil saab Kakumäele jõudmiseks kasutada Noblessneri sadamast väljuvat meretaksot. Haven Kakumäe ja teiste merepäevadel osalevate sadamate vahel peab ühendust ka spetsiaalselt merepäevade ajaks avatud ajutine bussiliin nr 81.

Merepäevad lõppevad teisipäeval suure mereparaadiga. Kõigepealt hakkavad kell 16.30 Haven Kakumäe sadamast liikuma seal seisvad laevad, mis sõidavad Lennusadama ette, kust minnakse koos ülejäänud laevadega edasi. Kui varasematel aastatel pääsesid huvilised paraadil kaasa sõitma, siis tänavu seda rõõmu ei ole.

«Inimesi seekord kaasa ei võeta, sest kõik suured laevad sõidavad paraadilt edasi Soome. Varasematel aastatel tulid laevad sadamasse tagasi, aga seekord seda ei ole,» ütles mereparaadi peakorraldaja, Lennusadama sadamakapten Lauri Väinsalu.