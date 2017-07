Filatelist ootab sünnipäevi, et endale kinke teha

Kõikide märkide järgi saab seda 400-aastast kirja ka täna Eesti Rahva Muuseumi filateelianäitusel näha. Näituse korraldab rahvusvaheline Eesti filatelistide selts ning selle üks organiseerijaid ongi Kaido Andres.

Mitte üksi margid

Gustav Adolf II isiklik kiri 1616. aastal ehk ajal, mil ta Tartusse ülikooli asutamise peale sugugi ei mõelnud. / Erakogu

Maailma esimene postmark anti välja Suurbritannias 1840. aastal ning seega oleks margiajalugu vaid 177-aastane. Filateelia kaevub aga sajandeid kaugemale ning see tähendab kollektsionääride huvi kogu postist läbi käinud materjali vastu. Olgu selleks kirjad, ümbrikud, postkaardid, rahakaardid, isegi arved. Ning loomulikult templid ja pitsatid ning kõik muud märgid, mis annavad tunnistust posti liikumisest.

Gustav Adolf II kiri, kus ta räägib oma sugulastest, sobib Kaido Andrese Tartu ülikoolist jutustavasse kogusse aga nagu täpp i-le.

Ta album Tartu ülikoolist on raske nagu tina ning ühe käega seda laualt üles ei tõsta. Selle väikesed eksponaadid on paigutatud A4-formaadis kiletatud lehtedele, mis omakorda on paigutatud suurtesse plasttaskutesse.

Niisugust albumit Tartu ülikooli kohta ei leia maailmast mitte kuskilt. Niisama lehti lapates võiks hakata igav – pilte ja värve on vähevõitu. Kui aga kuulata Kaido Andrese kommentaare, lendab tund ja teinegi ning igav ei hakka.

Näiteks, miks tsaar Aleksander I 1802. aastal taasasutas Tartu ülikooli? Sest Venemaa keiser Paul I oli keelanud vene tudengeil Lääne-Euroopa ülikoolidesse õppima asuda.

1802. aastast näitab Kaido Andres üht tavalist kirja, mis on saadetud Tartust Tallinna. Ülikooli enda tollel aastal saadetud kirja vaevalt et üldse kuskilt enam leida oleks.

Selle 1802. aasta kirja sai Kaido Andres tänu ühele oma varasemale sünnipäevale, mil ta soetas endale 20 000 Eesti krooni eest kingituse ehk ühe kogu ning just selles kogus see 1802. aastal Tartust Tallinna saadetud tavakodaniku kiri oligi.

Rätsep doktoriks

Seejärel näitab Kaido Andres 1824. aastal saadetud kirja Tartu ülikooli rektorile Gustav Ewersile, keda on rektoriks valitud 13 korda ning tänu kellele tõusis Tartu ülikool Euroopa ülikoolide esiritta.

Ewersi rektoriks saamisest jutustab Kaido Andres sellise loo.

Ewers oli olnud väga selle vastu, et ülikooli vahenditega käiakse liiga vabalt ringi. Näiteks oli õigusteaduste professor promoveerinud õigusteaduste doktoriks koguni oma isikliku rätsepa! Kui see ilmsiks tulnud ja uurima hakati, selgus, et on teisigi doktoriks promoveeritud inimesi, kel ei olnud ülikooliga mitte mingit pistmist. Et Ewers julgelt niisuguste asjade vastu sõna võttis, määratigi ta rektoriks.

Siis näitab Kaido Andres baltisaksa keemiku, füüsiku ja filosoofi Wilhelm Ostwaldi 1909. aastal Leipzigisse läkitatud kirja, mille ta oli pannud teele Itaaliast, kus puhkas. Just tol samal aastal pälvis Ostwald Nobeli keemiaauhinna.

Tartu ülikoolile on Ostwaldi nimi oluline aga seetõttu, et ta on Tartu ülikooli lõpetanud. Ning ta on Tartus ka dotsent olnud, 1881. aastal suundus ta aga Riiga, kuna teda ei valitud Tartus korraliseks professoriks.