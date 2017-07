Tartlased rallivad Žiguliga Siberisse

Mongolil ei kihuta autod üksteisega võidu. See on heategevuslik seiklus, kus kulgetakse Euroopast Aasiasse ning see võib võtta mitu kuud. Osalemise üks tingimusi on kuni 1,2-liitrise mootoriga masin, mis on võimalikult odav ja ligilähedal mahakandmisele.

Tartlased otsustasid Lada kasuks, sest see on kõige kodusem. Pealegi on selles rohkem ruumi kui näiteks Nissan Micras või Opel Corsas, millega enamasti Mongolil sõidetakse. «Läksime riski peale välja, kuna Lada on suhteliselt kapriisne, aga samas lollikindel – kas veame välja või ei,» ütles üks osalejatest Tarmo Talv.

Rallist ettekujutust pole

Mõne päeva pärast kogunevadki tartlased koos pea 340 meeskonnaga üle terve maailma Goodwini, et teele asuda. Paari kuu jooksul tuleb neil Inglismaalt jõuda läbi Mongoolia Siberisse. Rallil pole kindlat rada: see, milline teekond sihtpunkti jõudmiseks valitakse, on igaühe otsustada.

Teine rallil osaleja Margus Põllupüü ütles, et kui temalt ja tiimikaaslastelt Tarmo Talvelt ja Hardi Pertelilt küsida, mida täpsemalt Mongoli ralli endast kujutab, siis ei oska mitte keegi neist veel vastata. Kogu info on siiani saadud tekstide, piltide ja videote kaudu.

Mõte rallil osaleda tuli Põllupüül neli aastat tagasi, kui sattus juhuslikult ralli korraldaja The Adventuristsi veebilehele ja mõtles, et soovib selle kindlasti ära teha. Tegudeni läks aga natukene aega. «Rääkisin Hardiga umbes aasta tagasi ja leppisime kokku, et kui mees ütleb jah, siis nii ka teeb. Mõtlesime, et igal juhul teeme selle ralli ära, saagu, mis saab,» rääkis ta.

Noormeestel on muu hulgas kaasas Anne Veski vinüülplaat juhuks, kui Venemaal peaks probleeme tekkima.

Kahe kuu jooksul sõidavad noormehed läbi pea paarikümnest riigist. Esialgse plaani järgi kulgeb teekond Inglismaalt Prantsusmaale, edasi Saksamaale, Austriasse, Slovakkiasse, Ungarisse ja Rumeeniasse. Sealt minnakse Türki. Türgist võetakse suund Gruusiasse, Armeeniasse, Aserbaidžaani, Venemaale ja Kasahstani, kust edasi Mongooliasse ja taas Venemaale, kus on finiš.

Noormeestel täpset plaani pole, mis päeval nad kuskil peatuvad, sest peavad oluliseks teekonna nautimist.

Ööbida kavatsevad nad peamiselt telkides. Ühelt poolt seetõttu, et vähem raha kulutada. Teisalt ka seepärast, et looduses viibimine läheb kokku ralli stiiliga, mille märksõnad on lihtsus ja seiklus.

Meestel tuli Ladat putitada juba Inglismaale sõites. See tekitab küsimuse, kas tartlased ikka jõuavad sellega üle mägede, läbi olematute teede ja ootamatute seikluste Siberisse.

Auto küll laguneb, aga kui see just maha ei põle, on tartlased kindlad, et jõuavad kohale. Perteli sõnul on neil kolme peale kokku ühe mehaaniku oskused. Kui autoga midagi juhtub, pannakse pead kokku. Samuti on abiks Eesti Ladaklubi.

Anne Veski plaat

Mongolil on eestlased ka varem osalenud. Tartlased pole neilt nõuandeid küsinud, sest soovivad kogeda kõik vead oma nahal. Mõned asjad on nad siiski kõrva taha pannud.

Üks on see, et teele tuleks kaasa võtta USA dollareid, mille abil pääseb vajaduse korral ehk mõnest trahvist. Samuti on noormeestel kaasas Anne Veski vinüülplaat juhuks, kui Venemaal peaks probleeme tekkima. «Kui see ei aita, siis meil on veel asju kaasas. Kuidagi ikka finišisse jõuame,» lausus Pertel.

Ralli osavõtutasu oli üle 700 euro. Kuigi tartlased pole väga tahtnud kokku lüüa, mis see kõik neile maksma läheb, tuleb neil kolme peale seikluse eest välja käia 15 000 eurot. Neil on küll sponsorid, kuid suurem osa tuleb siiski oma taskust.

Seikluslikkus on rallil küll suur boonus, kuid sellel on ka heategevuslik eesmärk, mida noormehed peavad väga tähtsaks. Rallil tuleb kõikidel võistlejatel annetada vähemalt tuhat naela, pool sellest läheb organisatsioonile Cool Earth, mis kaitseb vihmametsi. Teise poolega on tartlased otsustanud toetada Eesti sclerosis multiplex’i ühingut.

Noormehi saavad annetuste kogumisel aidata kõik inimesed, teavet selle kohta leiab Facebooki lehelt Soviet Rocket. Sama lehe kaudu saab nende tegemistega end kursis hoida.