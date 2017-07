Ohtlik päästekopteripõud

Eelmisel nädalal näiteks tuli Eesti vetes liikunud ristluslaevalt Seven Seas Explorer kutse, et kiiresti on vaja haiglasse toimetada terviserikkega inimene. Sellele oleks pidanud reageerima PPA lennusalga kopter koos meeskonnaga, et inimene laevalt üles tõsta ja Eesti haiglasse ära tuua. Meil polnud aga võimalik seda teha ning nii tuli Eestil abi paluda Soomelt, mille päästekopter päästis inimese elu.

Olukordi, mil kõik kolm Eesti päästekopterit on olnud hoolduses või samal ajal teist ülesannet täitmas, on ette tulnud teisigi. Üks Eesti kopterivõimekuse piinlikumaid seiku pärineb 2011. aastast, mil Pakri poolsaare lähedal kõigest paarikümne meetri kaugusel rannikust sõitis madalikule kalalaev Baltic. Kuna ilm oli kehv ning õnnetus juhtus pankranniku lähistel, läks inimeste päästmiseks kindlasti vaja just kopterit. Ka toona polnud meil võimalik kalureid ise päästa ning taas tulid appi soomlased.

Selgi nädalal tekkis kahel päeval samalaadne olukord, kus PPA lennusalgal polnud võimalik teha ühtegi lendu, sest kaks kopterit olid korralises hoolduses ning kolmandalgi oli tehniline rike. See tähendab, et näiteks kriitilises seisundis haiged Eesti suurematelt ja väiksematelt saartelt oleks tulnud mandrile suurhaiglatesse ära tuua merdpidi, mis venitab veoaja oluliselt pikemaks.

«Inimelude päästmiseks ja kiirabiks mõeldud lende kahjuks neil päevadel pole,» tunnistas PPA peadirektori asetäitja Priit Pärkna ning lisas, et kopteriteta hetki on viimase kuue aasta jooksul olnud alla saja tunni. Siiski on olukord keeruline ka siis, kui teenistuses on üks kopter, sest vajadus on oluliselt suurem, kui see suudab üksinda ära teenindada.

Kuigi lennusalga kõige olulisem ülesanne ongi inimelusid päästa, on neil ka rohkelt muid kohustusi. Näiteks NATO õhuturbemissioonil olevate pilootide otsimine ja päästmine (search and rescue ehk SAR – J. V.). See tähendab, et kui nad tõusevad oma hävitajaga õhku ning peaksid sealt mingil põhjusel katapulteeruma, tuleb söösta PPA kopteritega meeskonda päästma.

Kui ei ole võimalik SARi teha, on missioonil olevatel pilootidel õigus õhkutõusust keelduda. Seni on meid välja aidanud Soome ja Läti, keda on kopterite puudumisest enne teavitatud.

Samamoodi on kopterit vaja politsei eriüksusel K-komandol nii reaalsetes olukordades kui ka õppustel. Nende eripäraks on ka see, et vaja läheb kaht kopterit, sest ühele ei mahu üksus ära. Selliseid lende on lennusalk saanud teha soovitust märksa vähem. «Praegu katame sotsiaalministeeriumi vajadused ära sisuliselt enda arvelt,» selgitas lennusalga juht Kalmer Sütt.

Samuti on vaja teha lende piiripatrulliks, milleks kolmas kopter tegelikult ostetigi. Samuti soovib pealtpoolt pilvi Eestist ülevaadet saada keskkonnaamet.

Olukorda aitaks Pärkna sõnul parandada ühe lisakopteri soetamine, millele lisanduksid ka kaks meeskonda ja tehnikud, kes peavad kopteri tehnilist seisundit iga päev kontrollima. «Me näeme, et kui meil oleks neli masinat ja ka meeskonnad, siis suudaksime ööpäev läbi kaht kopterit üleval hoida,» selgitas Pärkna.