Spordi lühiuudised

JALGRATAS

Kangerti tiimikaaslane kerkis Touri liidriks

Tour de France’il vahetus üldliider, kui pärast 12. etappi loovutas seni esikohta hoidnud Chris Froome (Sky) liidrisärgi Tanel Kangerti tiimikaaslasele Fabio Arule (Astana). Froome kaotab itaallasele kuue sekundiga. 214,5 km pikkuse etapi võitis kodupubliku rõõmuks Romain Bardet (AG2R La Mondiale). Üldarvestuses kolmandaks tõusnud prantslane kaotab Arule 25 sekundiga. Täna sõidetakse tuuril 101 km pikkune etapp, kus ületatakse kolm esimese kategooria tõusu. Etapi lõpuosa on aga allamäge.

40 000 kilomeetrit on 17 aastaga jooksnud ultrasportlane Rait Ratasepp.

FREESTYLE-SUUSATAMINE

Sildaru trofeekapp ei täienenud

Eesti edukaim talisportlane Kelly Sildaru tänavu USA telekanali ESPN auhinda ei pälvinud. 1993. aastast välja antavatel ESPY auhindadel kandideeris Sildaru parima naisekstreemsportlase kategoorias, kuid rahvahääletuse võitis hoopiski 25-aastane Austria lumelaudur Anna Gasser. Gasser võitis tänavu Euroopa X-mängudel pargisõidus kuldmedali ja sai Big Airis pronksmedali, MMil tuli ta Big Airis maailmameistriks. Parima naissportlase tiitli teenis Rio olümpiamängudel neli kuldmedalit võitnud sportvõimleja Simone Biles. Parima meessportlase karikas rändas NBA staarile Russell Westbrookile. Parimaks võistkonnaks valiti Golden State Warriors.

TENNIS

Soomlane langeb maailma edetabeli liidrikohalt

Eestis elav Soome tennisist Henri Kontinen Wimbledoni tenniseturniiril meespaarismängus finaali ei pääsenud. Küll aga on tal võimalus segapaarismängus. Paarismängus maailma edetabelit juhtiv Kontinen kaotas koos austraallase John Peersiga kolm tundi ja 36 minutit kestnud poolfinaalis 3:6, 7:6 (4), 2:6, 6:4, 7:9 Lukasz Kubot-Marcelo Melole. See tähendab ka seda, et Melo tõuseb maailma edetabelis soomlase asemel liidripositsioonile.

Uuendusmeelne leping vormel-1

Lewis Hamiltoni Snapchati-lembus pole jäänud vormel-1 bossidele märkamatuks ja nüüd on sari sõlminud populaarse mobiiliäpiga eksklusiivse lepingu: alates Silverstone’i GPst saab vormelisõitu jälgida ka Snapchati abil. Tõsi, see kehtib vaid Suurbritannias ja USAs resideerivatele kasutajatele.

Parimalt mängijalt kuus väravat

Eesti jalgpalli meistriliiga teise ringi (10.–18. voor) parimaks mängijaks valiti FC Flora ründav poolkaitsja Zakaria Beglarishvili. Teises ringis tegi Beglarishvili kaasa kõikides FC Flora mängudes ja kuulus igas kohtumises algkoosseisu. Teises ringis jäi tema arvele kuus väravat ja seitse resultatiivset söötu.