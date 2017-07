Majanduse lühiuudised2

EAS tahab ligipääsu ettevõtete maksuandmetele

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) soovib maksu- ja tolliametilt (MTA) saada ligipääsu ettevõtete maksuandmetele, et jälgida toetusesaajate raha kasutamist ning avastada võimalikke riske avaliku raha kasutamisel. Juurdepääsuga ettevõtete maksuandmetele on EASi hinnangul võimalik vähendada senist halduskoormust ja dubleerimist. Samuti soovib EAS andmete abil teha analüütilisemaid järeldusi ja kokkuvõtteid. BNS

Balti riikides kasvasid perekulutused enim Eestis

Juunis suurenesid keskmised leibkondade kuu kulutused tarbekaupadele Balti riikides enim Eestis, kus need tõusid maiga võrreldes 2,23 protsenti, 506 euroni. Lätis tõusis näitaja 2,01 protsenti, 402,71 euroni ning Leedus langes see 2,2 protsenti, 389,32 eurole, selgub uuringufirma Baltic Market Insights andmetest. Keskmine ostukorv, mis näitab keskmisi kulutusi ühe poekülastaja kohta, kasvas maiga võrreldes kõigis kolmes Balti riigis. Enim kasvas see Eestis – 4,71 protsenti, 15,15 euroni, Lätis 4,66 protsenti, 10,52 euroni ning Leedus 2,9 protsenti, 11,73 euroni. BNS

Luteri kirik teenis veerand miljonit kasumit

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) varasid haldav Kiriku Varahalduse OÜ teenis mullu 267 000 eurot kasumit. Ettevõtte müügitulu vähenes aastaga viis protsenti, 1,4 miljonile eurole, toimunud langus ei ole tingitud üüritulude vähenemisest, vaid 2015. aastal andis ühekordsete teenuste osutamine suuremat tulu, märgib juhatus majandusaasta aruandes. Möödunud aasta sündmustest toob kirik välja Lennuki/Maakri ala detailplaneeringu jõudmise staadiumisse, kus käsil olid viimased toimingud enne töö edastamist Tallinna linnavalitsusse detailplaneeringu vastu võtmiseks. majandus24.ee

Skype'i loojad võtsid dividendidena kaks miljonit

Skype'i loojate investeerimisfirma Ambient Sound Investments (ASI) maksis eelmisel aastal omanikele kaks miljonit eurot dividende, selgub ettevõtte majandusaruandest. Aasta varem maksis ettevõte omanikutulu 1,2 miljonit eurot. 2004. aastal asutatud Ambient Sound Investmentsi varadele pani aluse Skype’i vähemusosaluse müük internetioksjonifirmale e-Bay. Osa sellest rahast said Skype’i siinsed asutajad Toivo Annus, Ahti Heinla, Priit Kasesalu ja Jaan Tallinn, kellel igaühel oli algselt 25 protsenti aktsiatest. majandus24.ee

Humana hõivab uusi eksootilisi turge

Möödunud aasta oligi Eesti suurima kasutatud riiete ja jalanõude müüja Humana Sorteerimiskeskus OÜ jaoks kasvu aasta, kirjutab firma juhatus majandusaasta aruandes. Eksport suurenes koguni 43 protsenti ja see vedas tõusule ka ettevõtte kogukäibe, milleks kujunes 18,3 miljonit eurot. Suurima hüppe tegi aga eksport Venemaale, kuhu müüdi rõivaid ja jalatseid 6,5 miljoni euro väärtuses. Uute eksporditurgudena tõusid esile India, aga ka Aafrika riigid, nagu Togo ja Kamerun. majandus24.ee

Sadama börsileminek maksab miljoni

ASi Tallinna Sadam börsile minekut hakkavad kuni miljoni euro eest nõustama STJ Advisors ja Superia Corporate Finance. Sadama juhatuse liikme Marko Raidi sõnul oli nõustaja valimine raske, kuna pakkumised olid väga tugevad. BNS

Tallink loobub kahest laevast

Tallink Grupi tütarettevõtted Baltic SF VII Ltd ja Baltic SF VIII Ltd müüvad Stena Ropax Limitedile kaks laeva: Stena Superfast VII ja Stena Superfast VIII. Tehingu väärtus on 133,5 miljonit eurot, teatas Tallink börsile. majandus24.ee