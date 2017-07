Kalju kaotusmängu tõi omapära kohtuniku vahetus

Capela jälgis mängu ega pannud tähele, et tema jooksutrajektoor ristus keskväljal Kalju teeneka poolkaitsja Reginaldi omaga. Toimus kokkupõrge, kus Reginald täitis jäämäe ja kohtunik Capela Titanicu rolli. Esimene sai paar kriimu, teine läks põhja.

Peale Reginaldi tugeva korpuse tegi Capelale viga ka kõrvamikrofon, mis jäi kokkupõrkes kahe mehe vahele ja tegi portugallasele viga. Capelat tohterdati esmalt mitu minutit platsil ja siis riietusruumis. Teiseks poolajaks oli ta piisavalt toibunud, et täita tema asemel kohtumist teenindama asunud neljanda kohtuniku Luis Miguel Branco Godinho ülesandeid.

Kuigi kohtuniku vahetus on harukordne sündmus, on Kadrioru staadionil Eesti klubide eurosarjamängudes seda varemgi nähtud: kuus päeva vähem kui 17 aastat tagasi ehk 2000. aasta 19. juulil toimus Meistrite liiga esimese eelringi matš FC Levadia ja The New Saints (Wales) vahel, kus 22. minutil sai vigastada Taani kohtunik J Larsen, keda asendas Nicolai Vollquartz.

Muuseas, läks mööda üheksa aastat ja 2009. aasta 14. oktoobril vilistas Vollquartz Lilleküla staadionil MM-valikmängu Eesti – Belgia, mille sinisärgid Raio Piiroja ja Konstantin Vassiljevi väravatest 2:0 võitsid. Seega kui läheb nüüd samamoodi, vilistab avapoolajal peakohtuniku ülesanded üle võtnud Luis Miguel Branco Godinho 2026. aasta sügisel Lillekülas EM-valikmängu, kus Eesti koondis võtab ühe vägeva võidu!

Kalju jäi säärasest tulemusest paraku väga kaugele. Kuigi Euroopa jalgpalli kõrgliigade jooksvas edetabelis asub Ungari meistriliiga 35. ja Eesti 41. kohal, ei kannata Premiumi liiga eile Kadrioru staadionil nähtu põhjal madjarite omaga võrdlust. Kahe klubi eelarvete kümnekordne erinevus oli näha igas faasis: Videoton oli kindlam standardolukordades, rünnakute ülesehitamisel ja lõpule viimisel, kaitsetöös, meeskondlikkuses ja muidugi ka individuaalses meisterlikkuses. Videotoni 3:0 võit oli igati aus tulemus.

«Eesti meistriliigas antakse säärased olukorrad andeks, aga eurosarjas karistatakse kohe ära. Standardolukordi peab suutma kontrollida,» kommenteeris Kalju peatreener Sergei Frantsev 8. minutil sündinud avaväravat, kus Mate Patkai nurgalöögi järel karistusala joonelt vabalt virutada sai. Ülejäänud kaks väravat sündisid penaltitest, kui Kalju väravavaht Vitali Teleš kukutas karistusalas vastase ründaja.

Kaotuse pidid vastu võtma ka teised Eesti jalgpalli eile Euroopa liigas esindanud: Marko Meeritsa ja Markus Jürgensoni koduklubi Vaasa Palloseura kaotas võõrsil 0:2 Brondbyle (Taani).

Täna loositakse Šveitsis Nyonis kolmanda eelringi paarid, aga Kalju huvi antud sündmuse vastu on kahjuks puhtalt teoreetiline.

