Ragbikoondis sihib uut taset

«Kodusel turniiril oleks piinlik vähemat tahta kui esikolmik. Aga eks eesmärk on ikkagi turniir ära võita,» ütles Eesti ragbiliidu president Ragnar Toompere.

Ragbimehed on viimasel ajal palju just olümpiaragbile keskendunud ja iga treeninguga on kokkumäng muutunud paremaks. «Väljakule ei lähe keegi kunagi kaotama. Ragbis on teatud asjad lihtsasti paigas: kui sa lähed väljakule, saad sa kohe paugu pihta. Aga eesmärk on vastastele rohkem panna. See võistkond, kes platsilt ära tulles rohkem lonkab, on tavaliselt kaotanud,» ütles n-ö päris ragbikoondise kapten ja ka olümpiaragbi koondisesse kuuluv Rasmus Toompere.

Tema öeldud tõde kehtib tõesti ka olümpiaragbis, kuid siiski on kahe mängu vahel oluline erinevus. Nimelt on olümpiaragbi televaataja sõbralikum ja mäng on märksa kiirem. Kontakti üritatakse pigem vältida ja edu võti on palli kiire liigutamine äärelt äärele. Kokkuvõtlikult on mäng dünaamiline ja lendlev. «Need on kaks eri mängu. Üks on meeste müramine, teine on kiirete sprinterite mäng. Olümpiaragbis on mõistust isegi rohkem vaja ja füüsis peab olema kuratlikult hea,» kirjeldas Ragnar Toompere Rio olümpiaks taas programmi võetud sportmängu.

Eesti koondis mängib EM-tasemel olümpiaragbit viiendat aastat. Seni on kuulutud oma divisjonis keskmike hulka. Näiteks mullusel turniiril Esztergömis saavutati viies koht. Olgu öeldud, et teine divisjon on olümpiaragbis Euroopa madalaim, kokku mängitakse Euroopas seitsmest ragbit neljal eri tugevustasemel. Võrdluseks, suures ragbis mängib Eesti tagantpoolt teises tasemegrupis. Aga seal on tasemeid ka märksa rohkem.

«Tegelikult tahavad Eesti poisid enamasti mängida seda päris ragbit – see on neile hingelähedasem. Seitsmene on selline lõbus suvesport,» andis Ragnar Toompere ülevaate Eesti ragbimeeste eelistusest. Ka olümpiaragbikoondisest moodustavad lõviosa ka suures ragbis koondisse kuuluvad mängijad. Vaid paar sportlast on sellised, kes keskenduvad vaid seitsmesele ragbile.

Kodusel turniiril võetakse mõõtu Austria, Liechtensteini, Valgevene, Islandi, San Marino ja Soomega. Turniiril teeb kaasa ka Peterburi linnameeskond. «Meil on sel aastal kasutada vaieldamatult parim koosseis. Lisaks oleme mänginud kõigi vastastega ja neid viimase kahe aasta jooksul võitnud. Vaid Soome on uus koondis, kellega veel mängida pole jõudnud,» vaatas Rasmus Toompere turniirile ette.

Koos Tapal resideerivate brittide abiga on turniiriks valmistumine eestlastel sujunud libedamalt. Üheskoos korraldati ka üks turniir, kus eestlased nägid veel kord ära, kuhu maale on vaja oma mängupildiga jõuda. «Tahame Tallinnas näidata sellist ragbit, et kui inimesed Youtube’i seitsmeste ragbi otsingusse panevad, tunnevad nad selle meie mängust ära. Trennis tuleb meil juba üsna hästi välja, nüüd tahaks näha, kas ka võistlustel,» rääkis Rasmus Toompere.

Kui Eestil õnnestub turniir võita, pääsetakse tulevaks aastaks kõrgemale tasemele, mis tähendab ühtlasi ka võimalust püüda pääset OM-kvalifikatsiooniturniirile. «Aga see on veel ilus helesinine unistus. Põhieesmärk on eelkõige kõrgemale tasemele jõuda ja vaadata juba kaheksa aasta pärast, mis seisus me oleme,» jäi Ragnar Toompere realistiks.

Euroopa teise divisjoni meistrivõistluste ragbilahingud peetakse laupäeval ja pühapäeval Kalevi staadionil.