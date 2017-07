Selgus Admiraliteedi basseini silla ideekonkursi võitja

Tallinna Sadam tahab rajada üle Admiraliteedi basseini kanali jalakäijate silla, et inimesed saaksid kahe reisiterminali ja terminalide juurde jäävate alade vahel mugavalt liigelda. Sild tuleb lahtikäiv, et toimiks edasi Vanasadama jahisadam.

Parima lahenduse leidmiseks korraldati ideekonkurss, millega otsiti parimat innovaatilist, arhitektuurset ja kontseptuaalset lahendust. Konkursile esitati üheksa tööd, mis Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul olid kõik tugevad.

«Mul on väga hea meel, et konkursist võttis osa nii palju huvilisi, et konkurents oli tihe ja finalistid kõik väga innovaatilised, nii et žüriil polnud sugugi lihtne seda otsust teha,» ütles Kalm konkursi võitja väljakuulutamisel.

«Sild on väga oluline märk nii sõna kui ka sümbolina – ta ühendab midagi. Sild sadama jaoks on väga-väga oluline esiteks kui maamärk, et meelitada siia jätkuvalt külalisi. Aga teisest küljest on tal täiesti praktiline eesmärk, sest meil on kaks terminali. Kahe terminali vahel eksivad meie laevafirmade kliendid mõnikord ära ja see sild aitaks nende teed lühendada. Ja kolmandaks, kuna me tahame saada Läänemere kõige uuendusmeelsemaks sadamaks, siis tähtis on sellest mitte ainult rääkida, vaid ka teha. See sild on meie meelest üks võimalus olla uuendusmeelne,» rääkis Kalm.

Vanasadama jalakäijate silla ideekonkursi žüriisse kuulusid ASi Tallinna Sadam esindajad Peeter Nõgu ja Hele-Mai Metsal, Tallinna linna peaarhitekt Endrik Mänd, Eesti Arhitektide Liidu esindajad Tomomi Hayashi ja Urmas Muru ning Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Siim Idnurm. Žürii valis üheksa nõuetele vastanud töö hulgast välja kolm auhinnalist kohta ja märkis ära ühe töö.

Esimese koha sai ideekavand New Balance 100, mille taga olid Läti ja Hollandi autorid Oskars Zivtinš ja Robert-Jan van der Veen. Töö esitas ettevõte SIA Witteveen+Bos Latvia.

Kavandi New Balance 100 kasuks rääkis insenertehniliselt ilus lahendus. Risti ja diagonaalselt asetsevale sillale on pakutud erinevad avanemismehhanismid. Sild pakub huvitavaid vaateid nii avatud kui ka kinnises olekus, leidis žürii.

Teise auhinnalise koha pälvis Salto AB OÜ töö Golden Crane. «Golden Craneʼi lahenduse võlu seisnes selle lihtsuses, omavahel on ühendatud sadama ajalugu, taaskasutus, funktsionaalne transformatsioon – sadamas kaubalaadimiseks vajalikust kraanast on tehtud silla tõsteseade,» leidis žürii. Nimelt kasutati selles töös silla ülestõstmiseks vana sadamakraanat.

Kolmanda koha vääriliseks tunnistati OÜ Stuudio Tallinn töö märksõnaga Silmad, mille puhul žürii hindas efektse disainiga tehniliselt erilist kaks-ühes-lahendust, kus silla vastukaalud ja nende töö on eksponeeritud ja mõjuvad atraktsioonina.

Eraldi märkis žürii ära OÜ AB Kontekst ideekavandi Ki-Ki, mille lahendus on nagu origami, kus sillal on selgelt eristatavad suletud ja avatud asend. Sild peaks valmima 2018. aasta lõpuks.