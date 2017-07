Peko närviline, aga jummala õnnelik päev Siberis

Kõigepealt kadus koos pagasiga teel Moskvast Krasnojarskisse ära setode ülemsootska kiiora. Pühamat asja setode jaoks enam ei ole kui see kiiora. Eestlaste jaoks on see tammepuust kepp lihtsalt setode pealiku ametisau, aga setodele kannab see edasi Peko väge ja vaimu.

Seto eepose järgi andis kiiora Pekole tema isa, et vajadusel sellega nagu nuiaga vaenlasele vastu astuda. Pealegi kasvas sellest Peko kiiorast välja Petseri kloostri püha tamm, mille vanuseks arvatakse üle 700 aasta.

Õnneks jäi kiiora ülesleidmiseks Moskva Šeremetjevo lennujaama töötajatel õige mitu päeva. Kuna Venemaa ühest noorimast miljonilinnast Krasnojarskist 140 kilomeetri kaugusele Siberi Setomaa pealinna Haiti (venepäraselt Haidak – J. P.) pole korralik mobiililevi veel jõudnud, oli ülemsootska Leima Aarne kuni viimase hetkeni teadmatuses, kas setode kallis vara jõuab pärale ajalooliseks hetkeks – kui ta esimese ülemsootskana peab avama Seto kuningriigi päeva Siberis – või mitte.

Eestlaste presidendi ametitunnus on juba Venemaa käes ja kätte seda kuidagi ei saa. Kas nüüd pidi Venemaale jääma ka setode kõige tähtsam regaal?

Aga seal, kus Taara eestlasi ei avitanud, tuli Peko setodele appi. Pool tundi enne Seto kuningriigi väljakuulutamist oli kiiora Krasnojarski eestlaste seltsi kõikjalejõudva juhi Oinetsi Vera abiga setodel käes ja Haidis. Leima Aarne hoidis kiiorat pea kohal sellise võidukusega, millist võiks oodata ainult Messi Leolt jalgpalli maailma karikaga. Kui ta selle muidugi ükskord üldse oma käte vahele saab.

Peko oleks võinud nüüd maha rahuneda, sest kuningriigi päev hakkas täie vungiga pihta. Seto moro oli Haidis rahvast triiki täis. Kiioraga sama bussiga saabunud Eesti suursaadik Hilpuse Arti oli isegi sunnitud rõõmuga nentima, et mitte igal folklooripeol Eestis ei näe nii palju rahvast. Aga see päev ei tulnud Pekol rahulik!

See on elementaarne, et seto ülemsootska kohal viibides lehvib kõige kõrgemal Seto ristilipp (isegi Pihkva oblastis pidi seda seto üritustel jälgitama – J. P.) ja alati mängitakse kõigepealt seto hümni. Sihvaka kasetoika otsa kõrgele taeva alla kena tuule kätte lehvima tõmmatud Seto lipul polnud Haidis õnneks ühtegi konkurentigi. Seda pidi isegi Peko rahuloluga tunnistama.

Nagu pidid Pekole meeldima Leima Aarne avasõnad: «Täna tähistame ajaloolist päeva, kus kaovad piirid rahva ja riikide vahel. Täna on vaid üks riik – Seto kuningriik!».

Ühiselt lauldud seto hümn kõlas võimsalt, aga ühe tähtsa iluveaga – enne veel esitas koloriitse häälega kohalik osav laulumemm Partizanski rajooni hümni. See on Krasnojarski krai rajoon, millest enamiku moodustab kunagine Siberi Setomaa.

Kuigi Pekot ei saanud rõõmustada õnnest, lauluväest ja handsast joobnud Eestimaa ja Siberimaa setode maailma parim pidu, nõudis selline eksimus teatud satisfaktsiooni. Samas oli isegi Pekole selge, et juhtus see lihtsalt teadmatusest.