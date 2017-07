Videomäng toob taskusse kuuekordse keskmise palga

Kümnete tuhandete spordifännide silmad on kogu järgmise nädala suunatud Poola, kus toimub üks kahest selleaastasest tippturniirist Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) videomängus, miljonidollarilise auhinnafondiga Krakowi Major.

Esimest korda on nõnda kõrges konkurentsis esindatud ka Eesti – ja seda kohe kahe e-sportlasega. Mousesportsi tiimis astub võistlustulle 17-aastane Robin Kool, mängus tuntud hüüdnime all Ropz, samas kui Penta Sports rivistuses võistleb 20-aastane Kevin Tarn ehk HS.

«Headshot ehk lask pähe, mis teeb vastasele kõige rohkem kahju,» selgitab Tarn oma hüüdnime tähendust. Noormees hakkas videomänge, täpsemalt CSi vanemat versiooni, mängima põhikoolis ja kuigi flirtis vahepeal ka näiteks League of Legendsi mänguga, milles korraldatakse samuti tippturniire, tegi ta 2015. aastal siiski otsuse proovida tipptasemel läbimurret esimese armastuse ehk CS:GO juures.

«Algul mängisin lõbu pärast, peale koolitunde sõpradega koos, aga siis sain võimaluse Eesti parimas tiimis ja sealt edasi hakkas minul kui mängijal kiire areng,» rääkis Tarn. Esimeses kahes välistiimis jäi eestlasel suur läbimurre tegemata, kuni tänavu kevadel liitus ta Pentaga.

«Meil on huvitav mängijate päritolude kombinatsioon: kaks soomlast, üks sakslane, üks poolakas ja mina. Arenesime meeskonnana nii kiiresti, et keegi meist ei suutnud seda uskuda. Tegime midagi ainulaadset: jõudsime Majorile, alustades kõige madalamast kvalifikatsioonistaadiumist,» räägib Tarn, kelle tiim läbis Poola jõudmiseks võidukalt neli eelturniiri.

Kooli tee maailma suurimale CS:GO turniirile on olnud palju muretum: tema pääses juba verinoorena tipptiimi. Tõsi, ühtegi ülisäravat tulemust – ütleme otse välja, vähemalt kuuekohalist preemiasummat – Mousesportsil veel ette näidata pole, aga erinevalt Penast ollakse suurturniiridel peaaegu alati kohal ja pildis. Tarn nentis hiljuti HLTV-le antud intervjuus, et oli oma rahvuskaaslase nõnda kiire tõusu peale veidi kadegi.

Nüüd on noormehed jõudnud oma karjääris ühele pulgale. Kuigi Eestist pärit mängureid on e-spordi kõige suurematel turniiridel osalenud ja triumfeerinud varemgi – Dota 2 mängija Clement Ivanov ehk Puppey on karjääri jooksul auhinnarahana teeninud hinnanguliselt üle miljoni euro –, tegid Kool ja Tarn ajalugu, jõudes nõnda kaugele CS:GO mängus, kus auhinnaraha on maagilise miljoni piirini jõudnud viimase kahe aastaga.

Kooli tiim Mousesports kuulub Krakowis kui mitte just favoriitide, siis vähemalt pretendentide hulka. Tarno meeskond Penta on aga must hobune. Mõlema esimene eesmärk on aga sama: 16 meeskonna seas lõpetada tipmises pooles, millega saadaks külge «legendaarse» tiimi märge, mis vinge kõla kõrvalt tähendab ka otsepääset järgmisele Major-turniirile. Alles seejärel saab mõelda kopsakale auhinnarahale: veerandfinaalidesse jõudnud tiimid pistavad taskusse ca 30 000 eurot, poolfinaalis langejad kaks korda nii palju ning finaalis teenib kaotaja 130 000 ja võitja 440 000 eurot.

Ahvatlevad summad, eriti kui arvestada, et nii Kool kui ka Tarn on veebilehe Liquipedia arvutuste järgi teeninud kogu karjääri peale võidusummadena 14 500 eurot. Samas on oluline märkida, et see on kõigest turniiridelt teenitud auhinnaraha, profisportlaste igapäevane teenistus sinna hulka ei kuulu.