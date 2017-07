Ülbusel oli alust

Saksamaa odaviskajad kelkisid hooaja algul, et ületavad peagi võimatuna näiva 100 meetri piiri. Sportlikul ülbusel oligi alust: teisipäeval viskas kõigest 24-aastane Johannes Vetter läbi aegade teise tulemuse 94.44. Et sakslased kasutavad tänavu teistsugust lähenemist ning peale jõutreeningute toetutakse ettevalmistusel biomehaanilisele analüüsile, polegi neile tänavu keegi vastu saanud. Vetterist aasta vanem Thomas Röhler alustas hooaega maikuus 93.90ga. Seega on sakslaste nimel käesoleva hooaja 12 pikemast odakaarest tervelt 11, millest kõik on paremad kui Eesti rekord 87.73. Kuigi odaviskes võib ööpäevaga paljugi muutuda, on võimatu, et vähem kui kuu pärast toimuvatel maailmameistrivõistlustel sakslased pjedestaalile ei tõuse. See tähendaks krahhi ka teadusele.